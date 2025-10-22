'Los avances en seguridad no cuadran': Miguel Riquelme

El Pleno del Senado de la República recibió este miércoles la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la intervención del miembro del Gabinete de Seguridad Federal y darle la bienvenida a nombre de las y los senadores del PRI, Miguel Riquelme Solís, quien además preside la Comisión de Seguridad Pública, expresó que: “Ojalá pudiéramos compartir el mismo optimismo de las cifras oficiales”.

“Y es que, a pesar de los esfuerzos, aún la paz y la seguridad están muy lejanas de los propósitos de esta administración. La realidad en las calles retrata otra imagen, muy distinta a la narrativa mediática oficial y los diagnósticos son utópicos”.

Dijo que, si bien se reconoce que la seguridad pública no solo es un tema de gobernabilidad, sino uno de los pilares para el desarrollo económico, la estabilidad social y la paz, a la luz de la realidad que vive el país, es que hoy más que nunca se requiere una estrategia nacional que integre la voz de las víctimas, los gobiernos locales, la sociedad civil y todas las fuerzas políticas.

“Al recibir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública nos dimos cuenta de que se repite el mismo modelo del sexenio pasado: centralista, militarizado y con diagnósticos utópicos; además, de que no cuenta con metas claras, indicadores reales y, además, las policías locales pasaron a segundo plano. Tan no funcionó este modelo que México tiene hoy, 7 de las 10 ciudades más inseguras del mundo”, sostuvo el legislador federal.

Agrego que la narrativa oficial señala que en los primeros 9 meses de este gobierno los homicidios dolosos “bajaron 25%”, y al mes de septiembre 32%; si bien es cierto que hay una reducción, analistas coinciden en que es mucho menor, incluso del 16% y no del 25% y 32% que se nos presenta. Aunado a eso, se comparan meses no equivalentes, lo cual revela inconsistencias metodológicas y falta de transparencia en la presentación de datos oficiales”.

“¿Realmente podemos confiar en los números proporcionados por la Fiscalía General de la República y los propios de cada estado? ¿Qué metodología utiliza la secretaría a su cargo para medir el alza o la baja delictiva, y cómo se garantiza la auditoría y transparencia de estos datos? Fueron cuestionamientos directos que hizo Riquelme Solís al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El senador dijo que los avances en seguridad no cuadran, cuando 9 de cada 10 delitos en México quedan impunes y más del 60% de los mexicanos se siente inseguro.

Para finalizar su posicionamiento, Miguel Riquelme le expresó a García Harfuch. Secretario: “Mi estado, Coahuila, es un ejemplo exitoso de esta materia, y es todo lo contrario a la estrategia nacional; la policía del estado combate todo tipo de delitos, desde el fuero común hasta los de alto impacto; los 38 municipios tienen fuerzas de reacción a través de la figura del Mando Único. Hay excelente coordinación con la Federación y con el Ejército, usted lo sabe, y a la vez una fuerte inversión de recursos propios, porque todos sabemos que la seguridad es la semilla de la economía y el bienestar”, finalizó el Riquelme Solís.

