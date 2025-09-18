Cerrar X
Coahuila

Más de 96 mil participarán en Simulacro Nacional en Coahuila

Este 19 de septiembre se realizará el ejercicio con 1,219 inmuebles inscritos y 32 municipios del estado sumados a la jornada preventiva

  • 18
  • Septiembre
    2025

Este viernes 19 de septiembre, en punto del mediodía, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025 en Coahuila, con la participación confirmada de 96 mil 122 personas.

Así lo dio a conocer Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil en el estado, quien destacó que este ejercicio es clave para fomentar la cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con el registro oficial en el Sistema Nacional de Simulacros, en la entidad se han inscrito 1,219 inmuebles, distribuidos entre 399 edificios federales, 61 estatales, 45 municipales y 714 del sector privado.

Esta cifra refleja una coordinación significativa entre instituciones públicas y empresas privadas comprometidas con la seguridad.

Durán García informó que 32 de los 38 municipios coahuilenses se han sumado a esta jornada preventiva, principalmente a través de sus presidencias municipales y edificios con alta concentración de personas.

Recalcó que estos simulacros permiten evaluar tiempos de evacuación, protocolos de actuación y fortalecer la conciencia social ante riesgos naturales o provocados.


