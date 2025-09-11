Cerrar X
Coahuila

Muere jardinero atropellado en límites de Ramos Arizpe y Saltillo

La víctima, de 66 años, residente de Ramos Arizpe, se dirigía hacia una vivienda del fraccionamiento Puerta del Sol, donde laboraba

  • 11
  • Septiembre
    2025

Un hombre de oficio jardinero perdió la vida la mañana de este jueves al ser atropellado en el bulevar Venustiano Carranza, en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

La víctima fue identificada como Gerardo Sánchez Acevedo, de 66 años, residente de Ramos Arizpe, quien se dirigía desde su domicilio en la colonia Analco hacia una vivienda del fraccionamiento Puerta del Sol, donde laboraba.

De acuerdo con los primeros reportes, Acevedo intentó cruzar la transitada arteria cuando fue embestido por un automóvil Ford Focus, conducido por Natalia Carolina, de 23 años, quien señaló a las autoridades que no logró ver a la víctima debido a la escasa visibilidad de la madrugada.

El impacto proyectó al hombre más de 50 metros sobre el carril izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso del trabajador en el lugar. 

En tanto, la conductora resultó herida por los fragmentos de vidrio del parabrisas y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El jardinero laboraba para Lucila Ruiz Múzquiz, viuda de Eliseo Mendoza Berrueto, expresidente de la Junta de Gobierno en la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio y ordenó el cierre de varios carriles, lo que provocó largas filas de vehículos que se extendieron hasta el puente Los Pinos en Ramos Arizpe.


