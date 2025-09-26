Cerrar X
Coahuila

Nuevas rutas troncales en Saltillo detonarán desarrollo económico

El mandatario explicó que los camiones ya comenzaron a circular en pruebas y que el servicio arrancará oficialmente el miércoles 1 de octubre

  • 26
  • Septiembre
    2025

Las nuevas rutas troncales gratuitas que arrancarán la próxima semana en Saltillo (1 de octubre) representan uno de los proyectos sociales más importantes del año, al ofrecer transporte público sin costo para miles de ciudadanos y al mismo tiempo impulsar la competitividad y el desarrollo económico de la región, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Indicó que la movilidad no solo facilita la vida diaria de las familias, sino que también genera dinamismo económico. 

“En el día a día la gente gasta mucho dinero en transporte. Este programa ayudará directamente a la economía familiar, pero también al comercio, los restaurantes y la industria de servicios. La movilidad genera desarrollo económico, porque hace que la ciudad funcione y se mueva”, afirmó.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 3.33.39 PM.jpeg

El mandatario explicó que los camiones ya comenzaron a circular en pruebas y que el servicio arrancará oficialmente la próxima semana. 

“Ya los vimos rodar, pero son pruebas. El arranque formal es la próxima semana y ahí se darán a conocer todos los detalles”, precisó el gobernador respecto a la ruta intermunicipal que conectará a Saltillo con Ramos Arizpe. 

Jiménez Salinas resaltó que el programa “Aquí Vamos Gratis” es un “mega proyecto social” diseñado en coordinación con los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Javier Díaz y Tomás Gutiérrez. 

WhatsApp Image 2025-09-26 at 3.33.39 PM (1).jpeg

“Fue una gran idea de Javier y de Tomás. Tanto en Saltillo como en Ramos ya se están poniendo de acuerdo para todos los detalles y para conectar las rutas”, señaló.

El gobernador también hizo frente a las críticas. “El que esté en contra de esto, está en contra de todo y a favor de nada. Es como la nubecita gris, el prietito en el arroz. No tiene sentido estar en contra de un programa social que da transporte gratuito a todos”, subrayó.

Además, adelantó que el esquema de movilidad podría extenderse hacia Arteaga, con una conexión hacia el sector universitario, lo que permitiría ampliar los beneficios a estudiantes y trabajadores de esa zona.


