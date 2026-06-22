La funcionaria destacó que el número de vacantes disponibles refleja el dinamismo económico que mantiene Coahuila, así como la confianza de las empresas

Inicio / Coahuila / Ofertarán más de 4 mil vacantes en feria de empleo para sureste

Más de 4 mil oportunidades de empleo formal estarán disponibles este lunes 23 de junio durante una feria laboral que reunirá a empresas de la región sureste de Coahuila, en uno de los eventos de vinculación más grandes realizados en la entidad durante el presente año.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, informó que las vacantes estarán dirigidas a operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

La feria se llevará a cabo de las 9:00 a las 14:00 horas en el Centro de Convenciones Canacintra de Saltillo, donde participarán compañías instaladas en la región con ofertas que incluyen prestaciones de ley, seguridad social y salarios competitivos.

La funcionaria destacó que el número de vacantes disponibles refleja el dinamismo económico que mantiene Coahuila, así como la confianza de las empresas para seguir contratando personal pese al contexto económico internacional.

Indicó que quienes asistan podrán postularse a múltiples puestos de trabajo, por lo que recomendó acudir con varios currículums o solicitudes de empleo para aprovechar mejor las oportunidades disponibles.

Zogbi Castro atribuye la estabilidad laboral a la inversión del Estado

Zogbi Castro resaltó que en lo que va de 2026 se han generado más de 8 mil nuevos empleos formales en el estado, resultado que atribuyó a la estabilidad laboral y al entorno favorable para la inversión que prevalece en Coahuila.

Además, señaló que las ferias de empleo organizadas este año han concentrado más de 6 mil 700 vacantes ofrecidas por más de 100 empresas, mientras que las 88 jornadas laborales realizadas hasta mayo permitieron acercar oportunidades de contratación a las distintas regiones de la entidad.

La secretaria adelantó que este tipo de eventos continuará durante el segundo semestre del año como parte de la estrategia estatal para fortalecer el empleo formal y ampliar el acceso de los coahuilenses a oportunidades laborales con prestaciones y seguridad social.