Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6c353cdb80
Coahuila

Ofrecen recompensa por crimen ambiental en Cañada Ancha

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició acciones legales y ofrece una recompensa de 50 mil pesos tras el abandono de tres toneladas de pilas alcalinas

  • 01
  • Septiembre
    2025

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició acciones legales y operativas tras el abandono de tres contenedores industriales con alrededor de tres toneladas de pilas alcalinas en la comunidad de Cañada Ancha, hecho considerado un grave riesgo ambiental y de salud.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este atentado contra el entorno no quedará impune y aseguró que se desplegarán todos los esfuerzos para identificar y sancionar a los responsables. Como parte de las medidas inmediatas, anunció una recompensa de $50 mil pesos a quien aporte información que lleve a su localización.

Autoridades municipales confirmaron que los desechos tóxicos serán retirados por una empresa especializada para garantizar su disposición segura, mientras que personal de Ecología y Protección Civil mantiene vigilancia en la zona.

El edil destacó que proteger el medio ambiente es una prioridad de su administración y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que ponga en riesgo la salud y el futuro del municipio.

La población puede aportar información al área de Ecología, vía telefónica al 844 488 1825, o directamente en el Centro de Inteligencia de Atención Ciudadana (CIAC) ubicado en la Presidencia Municipal.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_29_31_PM_d41003a2f8
Operativos refuerzan vigilancia en bancos de Ramos Arizpe
97b4e834_6e9a_4814_8b8a_4f6835a4a6b6_b8bbfaccbb
Retiran contenedores con pilas en Ramos Arizpe por contaminación
32aefca5_9cf6_4a37_a6d5_ba49c408bb0d_31bd8fe11c
Nueva primaria en Urbivilla del Real inicia con 130 registros
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_29_31_PM_d41003a2f8
Operativos refuerzan vigilancia en bancos de Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_157742a817
Empresas y voluntarios plantan 2,000 árboles en sierra de Arteaga
Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_07_38_PM_ee34616134
Ordenan nombrar nuevo magistrado de Justicia Administrativa
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×