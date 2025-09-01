Ofrecen recompensa por crimen ambiental en Cañada Ancha

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició acciones legales y operativas tras el abandono de tres contenedores industriales con alrededor de tres toneladas de pilas alcalinas en la comunidad de Cañada Ancha, hecho considerado un grave riesgo ambiental y de salud.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este atentado contra el entorno no quedará impune y aseguró que se desplegarán todos los esfuerzos para identificar y sancionar a los responsables. Como parte de las medidas inmediatas, anunció una recompensa de $50 mil pesos a quien aporte información que lleve a su localización.

Autoridades municipales confirmaron que los desechos tóxicos serán retirados por una empresa especializada para garantizar su disposición segura, mientras que personal de Ecología y Protección Civil mantiene vigilancia en la zona.

El edil destacó que proteger el medio ambiente es una prioridad de su administración y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que ponga en riesgo la salud y el futuro del municipio.

La población puede aportar información al área de Ecología, vía telefónica al 844 488 1825, o directamente en el Centro de Inteligencia de Atención Ciudadana (CIAC) ubicado en la Presidencia Municipal.

