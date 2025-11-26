Cerrar X
Coahuila

Organizan foro empresarial en Saltillo para impulsar innovación

Se realizó en Saltillo el Foro Estatal para la Innovación y Transformación del Futuro Laboral 2025, organizado por la DGETI

  • 26
  • Noviembre
    2025

En Saltillo se llevó a cabo el Foro Estatal para la Innovación y Transformación del Futuro Laboral 2025, organizado por la DGETI, un evento que reunió a representantes del sector educativo y empresarial para analizar los nuevos retos del entorno productivo.

Desde Coparmex Coahuila Sureste se refrendó el apoyo a este tipo de iniciativas que impulsan el desarrollo laboral, fortalecen la vinculación con las empresas y promueven mejores oportunidades para los jóvenes de la región.

Como parte de las actividades del foro, se realizó un Work Coffee dedicado a la revisión y validación de las competencias laborales incluidas en el programa académico de Electromovilidad, una carrera clave ante la transformación de la industria automotriz y tecnológica.

El diálogo permitió alinear los contenidos educativos con las necesidades reales del sector productivo, garantizando una formación pertinente y actualizada.

La inauguración oficial se llevó a cabo la mañana del martes 25 de noviembre, donde autoridades educativas reconocieron el trabajo realizado en beneficio de la juventud coahuilense.

La maestra María del Rosario Linares Yeverino, directora estatal de la DGETI, y el doctor Jesús López Saldaña, director nacional de la DGETI, encabezaron la jornada y resaltaron la importancia de fortalecer la currícula de Electromovilidad para asegurar profesionales preparados ante los desafíos del futuro.


