Patronato del Teatro incumple acuerdo con floristas

Floristas que comercializan arreglos florales durante los eventos del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” denunciaron que el Patronato del recinto incumplió

Floristas que comercializan arreglos florales durante los eventos del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” denunciaron que el Patronato del recinto incumplió el acuerdo alcanzado para garantizar condiciones equitativas de venta entre todos los comerciantes.

De acuerdo con los vendedores, tras la inconformidad registrada el martes por la presencia de una comerciante al interior del teatro, sostuvieron una reunión con representantes del Patronato, en la que se estableció que todos los floristas ofrecerían sus productos en un mismo espacio, evitando que alguno tuviera ventaja comercial sobre los demás.

Alejandra López, una de las comerciantes involucradas, explicó que, según lo acordado durante el encuentro, la florista que se encontraba dentro del inmueble sería reubicada para que todos los vendedores trabajaran bajo las mismas condiciones.

“Lo que me comentó mi esposo es que dijeron que sí iba a haber un trato equitativo, que todos íbamos a vender en un solo lugar”, señaló.

Como respaldo de ese compromiso, los floristas mostraron un documento firmado durante la reunión, en el que quedaron asentados diversos acuerdos, entre ellos delimitar un perímetro común para la venta, respetar los accesos al teatro y mantener comunicación directa entre los comerciantes y la administración del recinto.

Sin embargo, durante la ceremonia de graduación de los alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria Federal No. 1 “Federico Berrueto Ramón”,celebrada este miércoles, la florista Dulce Esperanza permaneció vendiendo al interior del Teatro de la Ciudad, mientras el resto de los comerciantes continuó ofreciendo sus productos en el exterior del inmueble.

Los vendedores señalaron que esta situación generó nuevamente inconformidad, al considerar que se rompió el compromiso alcanzado apenas un día antes y que no existieron las mismas condiciones para todos.

Hasta el cierre de esta edición, el Patronato del Teatro de la Ciudad, presidido por Rodolfo “Popo” Arizpe Sade, no había emitido una explicación sobre las razones por las que no se respetó el acuerdo firmado con los floristas para garantizar una venta equitativa durante los eventos que se realizan en el recinto.

Los comerciantes reiteraron que no buscan impedir que alguna persona venda flores, sino que las reglas se apliquen de manera igualitaria para todos, evitando privilegios que afecten su actividad económica.