Coahuila

Pedirán revisión de “La escuela es nuestra” tras muerte de menor

Funcionarias afirmaron que lo importante es acercarse con los encargados de la construcción para evitar este tipo de accidentes

  • 23
  • Octubre
    2025

Tras el fallecimiento de un niño que murió luego de que le cayera encima una techumbre en construcción en un ejido del municipio de San Pedro, diputadas de Morena aseguran que buscarán que los encargados del programa “La escuela es Nuestra” revisen y supervisen las obras para evitar otra tragedia.

Lo anterior fue señalado por las legisladoras Delia Hernández, del municipio de San Pedro, y por Magaly Hernández, quien además se dedica a la docencia.

“Aquí eso sería importante, hacerles un llamado a los servicios regionales para monitorear que, si hay una obra, porque no hay los permisos necesarios para hacerlo”, señaló Magaly Hernández.

En tanto, la diputada Delia Hernández dijo:

“Yo creo que vamos a tener un acercamiento con los encargados de estos programas para que nos expliquen bien… yo creo que se deben reforzar y se deben prevenir este tipo de accidentes, donde vimos la pérdida de un niño”.

Asimismo, la diputada Magaly señaló que los padres no aceptan sugerencias sobre cuáles son las obras prioritarias y que ellos son quienes deciden qué hacer con el recurso que les otorga la federación.

“Pero ustedes saben que hoy en día, los padres de familia hacen prácticamente lo que desean en una escuela. Me atrevo a decir que ellos tienen más poder que nosotros como docentes”, añadió.


