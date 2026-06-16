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Coahuila

Permitirían vecinos ser reubicados ante desgajamiento en arroyo

La incertidumbre aumenta entre las familias que habitan la colonia Analco ante la llegada de nuevas lluvias, en el municipio de Ramos Arizpe

  • 16
  • Junio
    2026

Habitantes de la calle Chichén Itzá, en la colonia Analco, de Ramos Arizpe, no descartan aceptar una eventual reubicación si las autoridades determinan que existe un riesgo inminente para sus viviendas debido al avance del desgajamiento provocado por el arroyo La Encantada.

Silvia, vecina del sector afectado, señaló que aunque su familia tiene más de una década viviendo en la zona, estaría dispuesta a mudarse a un lugar más seguro si se presenta una propuesta formal por parte de las autoridades municipales.

La residente explicó que el problema se ha agravado desde el año pasado, cuando comenzó a observarse el desgaste del terreno a consecuencia de las lluvias y del escurrimiento constante del arroyo, situación que en fechas recientes volvió a afectar la vialidad.

Indicó que hasta el momento los vecinos no han recibido información clara sobre las acciones definitivas que se implementarán para atender el riesgo, aunque reconoció que anteriormente personal municipal realizó trabajos de colocación de material en la zona afectada.

La incertidumbre aumenta entre las familias ante la llegada de nuevas lluvias, ya que desconocen si las medidas aplicadas serán suficientes para contener el avance de la erosión o si será necesario implementar acciones más profundas para proteger las viviendas cercanas.

Aunque reconoció el arraigo que existe entre quienes han vivido durante años en el sector, la vecina consideró que una reubicación sería una alternativa viable en caso de que las condiciones de seguridad así lo requieran.

Mientras tanto, los habitantes continúan a la espera de una evaluación técnica y de una definición por parte de las autoridades municipales sobre las acciones que se llevarán a cabo en este punto de la colonia Analco, donde el arroyo La Encantada continúa generando preocupación entre los residentes.


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