Pide regidora revisar el programa 'La Escuela es Nuestra'

Luego del colapso de una techumbre que costó la vida a un niño de seis años en una primaria de San Pedro de las Colonias, la regidora de Morena Lizbeth Ogazón consideró necesario revisar el funcionamiento del programa federal “La Escuela es Nuestra”, particularmente los mecanismos de supervisión y control en obras escolares financiadas directamente por la Secretaría del Bienestar.

La edil explicó que, según los lineamientos actuales del programa, los recursos se entregan directamente a los comités de padres de familia, quienes son los responsables de decidir las obras a realizar y de ejecutar el gasto, sin intermediación de autoridades educativas o municipales.

“El recurso se entrega de forma directa a los padres de familia, y ellos deben llevar a cabo los trabajos según las necesidades que detectaron en su escuela”, señaló Ogazón.

“La supervisión que hace el programa solo verifica que se utilice el dinero en lo que se dijo, no cómo se realiza la obra”, puntualizó.

La regidora lamentó el accidente ocurrido en San Pedro y subrayó que la falta de supervisión técnica en construcciones escolares puede tener consecuencias graves, por lo que consideró urgente revisar los parámetros del programa para evitar que tragedias similares se repitan.

“Este es un antecedente lamentable. No creo que haya sido con intención, pero son errores humanos que suceden. Se tendría que revisar si el programa debe seguir entregando los recursos de esa forma y qué parámetros deben implementarse cuando se construye algo”, comentó.

Ogazón reconoció que el espíritu del programa federal busca eliminar intermediarios y agilizar el uso de recursos, pues en administraciones anteriores las dependencias retenían o desviaban fondos antes de llegar a las escuelas.

Sin embargo, señaló que esta modalidad requiere lineamientos más estrictos cuando se trata de infraestructura.

“La intención es buena: que el dinero llegue sin burocracia, que los padres lo apliquen directamente en las escuelas. Pero si se trata de construir, debe haber parámetros técnicos claros que garanticen seguridad”, afirmó.

La regidora propuso que, en caso de mantenerse el esquema de entrega directa, se implemente mayor coordinación entre los comités escolares, autoridades educativas y Protección Civil, para asegurar que las obras cumplan con las normas estructurales y de seguridad.

“Se deben revisar los materiales, las técnicas y las características de cada obra. No se trata de frenar el apoyo, sino de garantizar que los recursos se apliquen correctamente y sin poner en riesgo la vida de los alumnos”, concluyó Ogazón.

