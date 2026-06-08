Piden revisar los juegos en escuelas, no retirarlos

“Es una lástima que se esté tomando esta decisión, que se estén retirando los juegos porque al final del día los niños tienen el derecho de convivir, de jugar, y tener áreas recreativas para el desarrollo de su niñez”, dijo la diputada, quien es maestra.

“No estamos de acuerdo en que los quiten, les pedimos que hagan su trabajo, que cumplan con su función y que vayan a hacer una revisión exhaustiva en los planteles”, recalcó Hernández Aguirre.