Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
addd89bc_639e_49da_b9fa_f6bd5b79b6d3_5efe261da5
Coahuila

Piden revisar los juegos en escuelas, no retirarlos

La legisladora Magaly Hernández hizo un exhorto a mejorar la coordinación, la comunicación y la respuesta de los sistemas de emergencia.

  • 08
  • Junio
    2026

La diputada Magaly Hernández Aguirre consideró que más que retirar los juegos de las escuelas, las autoridades educativas deben realizar inspecciones para evitar tragedias como la ocurrida en Monclova, donde un niño de 6 años perdió la vida mientras jugaba en los columpios de un plantel y la estructura colapsó.

“Es una lástima que se esté tomando esta decisión, que se estén retirando los juegos porque al final del día los niños tienen el derecho de convivir, de jugar, y tener áreas recreativas para el desarrollo de su niñez”, dijo la diputada, quien es maestra.

“No estamos de acuerdo en que los quiten, les pedimos que hagan su trabajo, que cumplan con su función y que vayan a hacer una revisión exhaustiva en los planteles”, recalcó Hernández Aguirre.

La legisladora hizo un exhorto a mejorar la coordinación, la comunicación y la respuesta de los sistemas de emergencia, ya que, dijo, en ocasiones se hacen los llamados de auxilio al 911 y no hay una respuesta adecuada y sobre todo oportuna de las autoridades de rescate.

“Solicitamos que haya una coordinación real del 911 y que sí nos contesten, porque es una frustración para nosotros como maestros, cuando no hay una respuesta y que no podemos hacer nada”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_09_at_2_02_22_AM_8683c154ff
PRI conserva mayoría y gana una curul más en Coahuila
IMG_7752_6a1baad8f6
Aseguran 30 mil litros de diésel en la carretera Torreón-Saltillo
IMG_7749_f26645d30c
Proponen regresar Fondo Minero y de Hidrocarburos a Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_08_at_9_38_27_PM_75d14b2516
¿Cómo ser feliz sin tener boleto para el Mundial?
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
finanzas_mundial_derrama_07943ce118
Nuevo León captará 21% de la derrama mundialista
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
Whats_App_Image_2026_06_07_at_13_53_48_08a127b411
Presentan Sheinbaum 'Olinia', el primer auto eléctrico mexicano
publicidad
×