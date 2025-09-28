Cerrar X
913ca262_2ab7_4a2d_8f0f_a983ddb9776b_92fc4244c5
Coahuila

Pondrán en marcha esta semana rutas troncales gratuitas

A partir de este martes 1 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo pondrá en marcha la operación de las rutas troncales gratuitas

  • 28
  • Septiembre
    2025

A partir de este martes 1 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo pondrá en marcha la operación de las rutas troncales gratuitas, para lo cual en los últimos días se han realizado pruebas de recorridos, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

El Edil dijo que con estos recorridos se pudo evaluar la demanda del servicio con el reconocimiento de las rutas, particularmente el viernes por la tarde, que es cuando las vialidades de la ciudad se saturan.

“Estuvimos marcando los tiempos y los intervalos de los recorridos que vamos a tener, pero eso era muy importante para nosotros, y estamos listos para arrancar el 1 de octubre, y estamos listos para arrancar el 1 de octubre, tendremos el evento con el Gobernador Manolo Jiménez el 30 de septiembre para poder arrancar el miércoles a las 5:00 de la mañana”, dijo Díaz González.

c9e3b289-bbd5-4848-a530-18e2cb0ad830.jfif

Agregó que para poder hacer uso de estas rutas, se debe tramitar una tarjeta cuyo registro es muy sencillo con la CURP y el número de teléfono, lo cual se puede hacer durante el resto del año.

“La intención es que la experiencia con estas dos rutas gratuitas sea diferente, la experiencia del servicio de transporte público para las y los saltillenses, y empezaremos con el diseño de las rutas alimentadoras”.

Dijo que se están sosteniendo reuniones con los concesionarios desde meses atrás para el diseño de las rutas alimentadoras, y con ello poder dar una movilidad adecuada a los habitantes de la capital coahuilense.

“¿Cómo podemos tener una mejor movilidad?, incentivando a que más gente que actualmente no utiliza el transporte público lo pueda utilizar; si nosotros logramos que 60 mil saltillenses se suban al transporte público, vamos a mejorar la calidad del aire y la movilidad, que eso se traduce en mayor calidad de vida”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nln_mauricio_farah_5b8e9ae1be
Mauricio Farah asumirá el cargo de alcalde de San Pedro
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T072025_856_81808f0fe6
Reconocen importancia del Tec de Saltillo en formación académica
Whats_App_Image_2025_09_26_at_5_54_26_PM_030e52b479
Inicia San Pedro proceso legal para designar a alcalde sustituto
publicidad

Últimas Noticias

nl_apps_de_comida_47a4e00cc8
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
finanzas_carne_16bd98d284
Alertan productores: restricción a ganado amenaza abasto de carne
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×