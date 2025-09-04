Cerrar X
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026

Líder del partido aseguró que sus militantes trabajan en la ruta que los llevará a obtener la victoria en las próximas votaciones

El dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Lostanau, dijo que su partido está trabajando de cara a la elección del próximo año, y por ello sostienen reuniones con todos los sectores de la sociedad: empresarios, trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

“Un partido político trabaja para ganar elecciones, y nosotros trabajamos para ganar elecciones y trabajamos todos los días en eso. Después de la sesión del Congreso sostendré una reunión con los presidentes de los comités municipales y secretarios, presidentas y secretarios porque ya estamos en el diseño de nuestra ruta hacia el 2026”.

Robles Lostanau señaló que su partido trabaja no solo para obtener los resultados que tradicionalmente obtiene en las elecciones en Coahuila, sino para mejorarlas aún más.


