Ramos Arizpe entrega 41 escrituras; anuncia agilización

Autoridades municipales acudieron a más de 10 colonias para entregar a diversas familias los documentos que los ratifican como propietarios de sus viviendas

  • Septiembre
    2025

Un total de 41 familias de distintas colonias de Ramos Arizpe recibieron sus escrituras este jueves, como parte del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comisión Estatal de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC).

Los beneficiarios pertenecen a colonias como El Mirador, Año de Juárez, Eulalio Gutiérrez, Lázaro Cárdenas, Ampliación Santos Saucedo, La Soledad, Nuevo Ramos, Valle Poniente, Blanca Estela, Cañadas del Mirador y Ampliación Mirador, según la ficha técnica del evento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, aunque muchos trámites han permanecido detenidos durante años por falta de firmas o acuerdos con propietarios de predios, su administración ha acelerado el proceso. 

“Son familias que tienen más de 20 años habitando sus casas y hoy empiezan a tener certeza legal de su patrimonio. Nosotros llevamos seis meses trabajando y lo que se necesita, más que nada, es voluntad para destrabar estos trámites”, señaló.

El edil adelantó que en los próximos días sostendrán reuniones con dueños de predios en Ampliación Santos Saucedo, Manantiales, Urbi Villa  y El Mirador, con el fin de destrabar la firma de escrituras y ampliar el número de beneficiarios.

Gutiérrez Merino advirtió a los ciudadanos sobre supuestos gestores que buscan aprovecharse del proceso y aclaró que todos los trámites deben realizarse únicamente a través de CERTTURC, Catastro Municipal y la Tesorería. 

“Porque alguien se tome una foto con nosotros no quiere decir que sea representante. Nadie puede cobrar más de lo que marcan los trámites legales”, recalcó.

Finalmente, el alcalde aseguró que el compromiso de su gobierno es dar certidumbre jurídica a las familias y evitar abusos, garantizando que los procesos de regularización sean ágiles, transparentes y gratuitos, salvo los costos administrativos establecidos.


