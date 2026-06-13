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Coahuila

Ramos Wine Fest impulsará turismo y programas del DIF

El festival vitivinícola busca promover los viñedos locales, atraer visitantes y recaudar fondos para fortalecer acciones sociales en Ramos Arizpe

  • 13
  • Junio
    2026

A una semana de su realización, el Ramos Wine Fest se perfila no solo como una plataforma para promover los viñedos de Ramos Arizpe y atraer visitantes a la región, sino también como una fuente de recursos para fortalecer los programas sociales que opera el DIF Municipal.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante de Gutiérrez, informó que la venta de boletos mantiene una respuesta positiva por parte del público y señaló que únicamente quedan disponibles algunos espacios, principalmente en las áreas generales, mientras que la zona VIP prácticamente registra ocupación total.

Explicó que los recursos recaudados permitirán dar continuidad a diversos programas de asistencia social, entre ellos los desayunos para estudiantes de comunidades rurales, talleres de capacitación, apoyos para adultos mayores y las campañas gratuitas de esterilización de perros y gatos que actualmente se desarrollan en el municipio.

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“Las necesidades son permanentes y cada vez hay más demanda de apoyos. Estos eventos nos permiten seguir fortaleciendo programas que benefician directamente a las familias de Ramos Arizpe”, señaló.

Escalante destacó que otro de los objetivos del evento es posicionar a Ramos Arizpe como un destino turístico vinculado a la industria vitivinícola. Indicó que actualmente el municipio cuenta con siete viñedos que buscan darse a conocer entre visitantes de Coahuila y Nuevo León, aprovechando su cercanía con la zona metropolitana de Monterrey.

La presidenta honoraria del DIF consideró que el festival puede convertirse en un detonante para consolidar una ruta enoturística local y proyectar a Ramos Arizpe como una opción cercana para quienes buscan experiencias relacionadas con el vino, la gastronomía y el turismo rural.

La edición 2026 del Ramos Wine Fest se realizará el próximo 20 de junio en el Viñedo Valle de Santo Domingo, donde se reunirán productores de vino, gastronomía, música y espectáculos en una experiencia diseñada para resaltar la riqueza vitivinícola de la región y fortalecer la promoción turística del municipio.

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Participarán siete casas productoras: Valle de Santo Domingo, Bodegas Capellanía, Rancho Ojuelos, Monte Rojo, Zapa, Viñedo San Martín y Tanque Viejo, cuyos vinos han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Además, el evento contará con una cena gastronómica encabezada por el chef parrillero Anuar Yutani, la presentación de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la agrupación Low Country y un espectáculo ecuestre.

Escalante de Gutiérrez señaló que el objetivo es que esta celebración se convierta en una tradición anual que impulse la economía local, fortalezca la actividad turística y permita al DIF seguir ampliando los programas de apoyo que actualmente benefician a miles de familias de Ramos Arizpe. 

 


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