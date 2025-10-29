Cerrar X
Coahuila

Realizan Parlamento Estudiantil Coahuila 2025 en Congreso

Todas las propuestas fueron aprobadas por mayoría y serán tomadas en cuenta como aportaciones a la agenda legislativa y actividades de parlamento abierto

  • 29
  • Octubre
    2025

Con la participación de 25 diputadas y diputados estudiantiles de nivel secundaria, se llevó a cabo el “Parlamento Estudiantil Coahuila 2025”, organizado por el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Educación, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT) e INSPIRA Coahuila. Este ejercicio cívico permitió a las y los jóvenes expresar sus ideas y propuestas ante legisladores locales y autoridades educativas.

Durante la sesión, los participantes abordaron temas relacionados con la prevención del acoso escolar, participación ciudadana, ética digital, cultura cívica y derechos humanos de migrantes.

Todas las propuestas fueron aprobadas por mayoría y serán tomadas en cuenta como aportaciones a la agenda legislativa y actividades de parlamento abierto.

La presidenta del Parlamento, Regina Abigail Villanueva Coronado, declaró formalmente abierta la sesión, mientras que la diputada Hernández Alvarado tomó protesta a las y los jóvenes legisladores.

Previo al evento, los estudiantes recibieron sus constancias como diputadas y diputados estudiantiles en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila.

El Congreso del Estado reafirmó con esta actividad su compromiso con la formación cívica y democrática de la niñez y juventud coahuilense, reconociendo su papel como futuros protagonistas de la vida pública.

Entre las participaciones más destacadas, la diputada estudiantil Evelyn Yulissa Chío Matus hizo un llamado a erradicar el acoso escolar y promover la empatía en las aulas.

“No nos quedemos callados, hablemos con una persona de confianza. El acoso escolar no es un juego ni una broma; detrás de cada víctima hay una persona con sentimientos, sueños y miedos”, expresó desde la tribuna, recordando que en Coahuila un 28% de los estudiantes ha sufrido algún tipo de acoso.

