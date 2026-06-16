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Coahuila

Reanudan trámites de credencial para votar en Saltillo

Durante una visita al módulo ubicado en el centro de Saltillo, se observó la asistencia constante de ciudadanos que acudieron para solicitar su documento

  • 16
  • Junio
    2026

Luego de concluir el proceso electoral, los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) retomaron de manera habitual los trámites relacionados con la credencial para votar.

Durante una visita realizada al módulo ubicado en la zona centro de Saltillo, se observó la asistencia constante de ciudadanos que acudieron para solicitar su documento por primera vez, realizar cambios de domicilio o actualizar sus datos personales.

Las personas entrevistadas señalaron que contar con una credencial vigente es de gran importancia, no solamente para ejercer su derecho al voto en futuras elecciones, sino también porque se trata de una identificación oficial requerida para diversos trámites bancarios, gubernamentales y personales.

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Algunos usuarios destacaron que aprovecharon el fin del periodo electoral para regularizar su situación y evitar contratiempos más adelante.

El personal del instituto continúa brindando atención a quienes requieren renovar, corregir o tramitar su credencial, por lo que se invita a la población a reunir la documentación necesaria y acudir con anticipación. La actividad registrada en el módulo refleja el interés de los ciudadanos por mantener actualizado este documento, considerado uno de los más importantes para la identificación oficial en el país.


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