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Coahuila

Recibe Luz Elena Morales constancia de mayoría en el Distrito 13

La fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad fue acreditada como ganadora del Distrito 13 tras concluir el cómputo distrital

  • 10
  • Junio
    2026

Tras concluir el cómputo distrital correspondiente al Distrito 13, las integrantes de la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Luz Elena Morales y Tatiana Villarreal, recibieron este miércoles la constancia de mayoría que las acredita como diputada propietaria electa y diputada suplente electa, respectivamente.

La entrega del documento se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), una vez finalizado el proceso de revisión y cómputo de los votos emitidos durante la jornada electoral, validando oficialmente el triunfo de la fórmula registrada por dicha alianza.

De acuerdo con los resultados finales, Luz Elena Morales obtuvo más de 51 mil 500 votos, cifra con la que logró la victoria en el Distrito 13.

Al recibir la constancia, la diputada electa agradeció la confianza de las y los ciudadanos que respaldaron su proyecto en las urnas y refrendó su compromiso de desempeñar una labor legislativa cercana a la población y enfocada en resultados.

Asimismo, señaló que durante la campaña la seguridad fue uno de los temas que más preocupaciones y expectativas generó entre las familias coahuilenses, por lo que destacó la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de estabilidad, desarrollo y calidad de vida en la entidad.

Morales aseguró que desde el Congreso del Estado impulsará iniciativas y acciones relacionadas con el fortalecimiento de las familias, la salud, la protección del medio ambiente y el bienestar social, manteniendo una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de la ciudadanía.


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