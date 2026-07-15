Reforzará Ramos Arizpe capacitación policial el segundo semestre

El presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, Antonio Trejo, informó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre corporaciones

El fortalecimiento de la capacitación de los elementos, el incremento del estado de fuerza y el endurecimiento de los controles de confianza marcarán la estrategia de seguridad de Ramos Arizpe durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de mantener los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia y la prevención del delito.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, Antonio Trejo, informó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para consolidar los indicadores de seguridad en el municipio.

“Seguimos con la capacitación de los oficiales, seguimos con el incremento que se busca para tener más capacidad de fuerza y están las academias en trámite”, señaló.

El regidor destacó que recientemente los operativos coordinados entre la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina, Fiscalía General del Estado y otras corporaciones permitieron la detención de más de 536 personas por distintos delitos y faltas administrativas.

Consideró que los avances en materia de seguridad responden al trabajo conjunto de las instituciones y afirmó que este tema debe mantenerse al margen de intereses políticos.

El tema de seguridad no debe ser político. Se nota con resultados el trabajo que hacen los oficiales y todas las corporaciones enfocadas en combatir a los delincuentes”, expresó.

Trejo reconoció el desempeño de los policías municipales, quienes diariamente enfrentan situaciones de riesgo para proteger a la ciudadanía.

“Son ellos quienes arriesgan día a día su integridad física y, aun así, salen con toda la convicción a realizar su trabajo”, comentó.

Añadió que el proceso para incorporarse a las corporaciones policiales se ha vuelto cada vez más estricto, debido a que continuamente se fortalecen los exámenes de control y confianza para garantizar que quienes ingresen cuenten con el perfil adecuado.

El regidor señaló que mantener la profesionalización de los elementos y ampliar la capacidad operativa de la corporación serán factores clave para conservar a Ramos Arizpe entre los municipios con mejores indicadores de seguridad en Coahuila.