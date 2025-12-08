Rehabilitarán área del Hospital Universitario

Con el fin de fortalecer el servicio de Ginecoobstetricia, el Hospital Universitario de Torreón presentó un proyecto arquitectónico a la Secretaría de Salud para la rehabilitación del área de tococirugía, obra que se estima podría tener un costo de hasta un millón y medio de pesos, recurso que se gestionaría ante la Universidad Autónoma de Coahuila.

Carlos Daniel Campos Torres, director de la clínica y de la Facultad de Medicina de la UA de C Unidad Laguna, dijo que se pretenden algunos cambios de infraestructura, según las indicaciones y los lineamientos de Salubridad, instancia de la que están a la espera del aval.

La tococirugía es una especialidad médico-quirúrgica dentro de la obstetricia que se dedica a realizar intervenciones quirúrgicas y atención especializada durante el embarazo, el parto y el postparto.

Según el médico, el área de tococirugía es altamente productiva y la comunidad tiene mucha confianza en el servicio de Ginecoobstetricia.

"Muchas madres vienen aquí a aliviarse, entonces creo que uno de los siguientes pasos que tenemos es reconstruir, fortalecer el servicio de ginecoobstetricia; tenemos ahí cosas que hacer en infraestructura y en equipamiento. Creo que tenemos que apoyar un servicio que trabaja mucho, que tiene mucha productividad y que tiene el apoyo de la comunidad", apuntó.

Campos Torres informó que en la consulta de Tococirugía se atienden entre 20 y 30 pacientes diarias y que tienen partos y cirugía ginecológica todos los días. "Tenemos un quirófano específicamente para el área de Tococirugía y cirugía ginecológica, entonces es un servicio bien organizado y por eso es la obligación de nosotros de apoyar", precisó.

Lo anterior se dio a conocer durante la presentación del informe financiero producto de la carrera-caminata celebrada en octubre pasado con motivo del Día del Médico.

Hubo una utilidad de $233,709 al Hospital Universitario de Torreón, los cuales fueron aplicados para la adquisición de varios equipos médicos en beneficio de la población que acude a s

Comentarios