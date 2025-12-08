Podcast
Coahuila

Rehabilitarán área del Hospital Universitario

El hospital presentó un proyecto para la rehabilitación del área de tococirugía, obra que se estima podría tener un costo de hasta un millón y medio de pesos

  • 08
  • Diciembre
    2025

Con el fin de fortalecer el servicio de Ginecoobstetricia, el Hospital Universitario de Torreón presentó un proyecto arquitectónico a la Secretaría de Salud para la rehabilitación del área de tococirugía, obra que se estima podría tener un costo de hasta un millón y medio de pesos, recurso que se gestionaría ante la Universidad Autónoma de Coahuila.

Carlos Daniel Campos Torres, director de la clínica y de la Facultad de Medicina de la UA de C Unidad Laguna, dijo que se pretenden algunos cambios de infraestructura, según las indicaciones y los lineamientos de Salubridad, instancia de la que están a la espera del aval.

La tococirugía es una especialidad médico-quirúrgica dentro de la obstetricia que se dedica a realizar intervenciones quirúrgicas y atención especializada durante el embarazo, el parto y el postparto.

Según el médico, el área de tococirugía es altamente productiva y la comunidad tiene mucha confianza en el servicio de Ginecoobstetricia.

"Muchas madres vienen aquí a aliviarse, entonces creo que uno de los siguientes pasos que tenemos es reconstruir, fortalecer el servicio de ginecoobstetricia; tenemos ahí cosas que hacer en infraestructura y en equipamiento. Creo que tenemos que apoyar un servicio que trabaja mucho, que tiene mucha productividad y que tiene el apoyo de la comunidad", apuntó.

Campos Torres informó que en la consulta de Tococirugía se atienden entre 20 y 30 pacientes diarias y que tienen partos y cirugía ginecológica todos los días. "Tenemos un quirófano específicamente para el área de Tococirugía y cirugía ginecológica, entonces es un servicio bien organizado y por eso es la obligación de nosotros de apoyar", precisó.

Lo anterior se dio a conocer durante la presentación del informe financiero producto de la carrera-caminata celebrada en octubre pasado con motivo del Día del Médico.

Hubo una utilidad de $233,709 al Hospital Universitario de Torreón, los cuales fueron aplicados para la adquisición de varios equipos médicos en beneficio de la población que acude a s


