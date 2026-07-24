A la par, también fue renovado el cableado eléctrico, ya que la instalación existente ya no soportaba la operación de equipos de cómputo,

Inicio / Coahuila / Renuevan red hidráulica y eléctrica de la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago avanza en un proceso de rehabilitación de su infraestructura para corregir problemas ocasionados por el paso del tiempo, entre ellos fugas de agua, tuberías deterioradas y una instalación eléctrica que había superado su vida útil.

El párroco del Sagrario de la Catedral de Santiago y rector de la Vicaría del Santo Cristo de la Capilla, Juan Manuel Ledezma Ramírez, informó que los trabajos se concentraron en el área administrativa del inmueble, donde fue necesario sustituir la red hidráulica e instalar un nuevo sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento del recinto.

Renuevan tuberías y sistema eléctrico

Explicó que la antigua tubería galvanizada presentaba fracturas y acumulación de sarro, lo que provocaba filtraciones constantes y limitaba el suministro de agua para los servicios básicos de la Catedral.

A la par, también fue renovado el cableado eléctrico, ya que la instalación existente ya no soportaba la operación de equipos de cómputo, iluminación e internet que actualmente requiere la administración parroquial.

Debido al valor histórico del inmueble, todas las intervenciones fueron autorizadas y supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), respetando las áreas originales de la Catedral y concentrando las modificaciones únicamente en las zonas donde era posible intervenir.

Preparan conservación del Archivo Histórico

Ledezma Ramírez adelantó que la siguiente etapa del proyecto contempla trabajos de conservación en el Archivo Histórico de la Catedral, donde se busca mantener las condiciones de temperatura y humedad necesarias para preservar documentos con valor histórico.

Además, recordó que recientemente concluyó la renovación del sistema eléctrico de la Capilla del Santo Cristo, donde también se realizaron labores especializadas de limpieza y mantenimiento en candiles y elementos del recinto, mientras que para el próximo año está prevista la restauración de la sacristía, la cual presenta daños ocasionados por antiguas filtraciones de agua.

Con estas intervenciones, la Diócesis busca prolongar la vida útil de uno de los edificios históricos y religiosos más representativos de Saltillo, mediante un programa de mantenimiento preventivo que permita conservar su infraestructura y patrimonio para las próximas generaciones.