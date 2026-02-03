Podcast
Coahuila

Reordenan seguridad en Tribunal Municipal de Torreón

La DSPM asumirá la custodia de detenidos y conectará las celdas al C2, mientras diputados piden claridad en protocolos y respeto a derechos humanos

  • 03
  • Febrero
    2026

Como parte de una nueva estrategia en materia de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón tomará el control operativo de las celdas ubicadas en los Tribunales Municipales, a partir del 1 de febrero de 2026.

La decisión tiene como propósito fortalecer la custodia de personas detenidas y optimizar los mecanismos de vigilancia dentro del Centro de Justicia Municipal.

La medida fue promovida por la Comisión de Seguridad Pública en conjunto con el alcalde Román Alberto Cepeda González, con la intención de mejorar los protocolos de atención, profesionalizar el resguardo de los detenidos y reducir riesgos derivados de una supervisión deficiente.

Por su parte, el diputado Antonio Attolini Murra cuestionó el anuncio de que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón se prepara para asumir el control de las celdas del Tribunal de Justicia Municipal, las cuales hasta ahora estaban bajo la responsabilidad de personal externo.

De acuerdo con la información difundida por los medios, el comisario de la DSPM informó que, como parte del proceso de transición, recientemente se vinculó el sistema de videovigilancia de las celdas al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C2), lo que permitirá el monitoreo en tiempo real de estas instalaciones. Antes de este cambio, las cámaras solo estaban conectadas de manera interna sin vínculo con corporaciones de seguridad.

El legislador enfatiza que la protección de quienes se encuentran bajo custodia debe estar garantizada con los más altos estándares de seguridad, transparencia y respeto a los derechos humanos, y que la ausencia de integración previa de las cámaras al sistema de monitoreo estatal y municipal evidencia una grave omisión administrativa.

Asimismo, Attolini Murra solicitó públicamente mayor claridad sobre los protocolos administrativos y legales que permitirán la transferencia total del control de las celdas a Seguridad Pública, así como información precisa sobre la capacitación y la estructuración de responsabilidades del personal que asumirá dichas funciones.

En recientes días, fue el diputado Jorge Valdes quien, mediante un punto de acuerdo, solicitó que las cámaras de videovigilancia de las celdas municipales de todos los municipios fueran conectadas al C-2 y C-4, por seguridad de internos y del mismo personal.


