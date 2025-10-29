Reprograman 'Noche de Leyendas' por bajas temperaturas

Las actividades culturales previstas para este miércoles en el marco del Festival de la Catrina 2025, entre ellas la “Noche de Leyendas” y la proyección de una película alusiva al Día de Muertos, fueron reprogramadas para este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza Principal, debido al descenso de temperatura registrado en la región.

El secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, informó que la decisión se tomó por precaución ante las condiciones climatológicas adversas, ya que durante la tarde y noche del miércoles se pronostican temperaturas cercanas a los 10 y 11 grados centígrados.

“El clima no nos favoreció, por eso decidimos posponer las actividades para mañana. Queremos que las familias disfruten cómodamente de las leyendas y de la película conmemorativa del Día de Muertos. Los esperamos este jueves en punto de las siete de la tarde en la Plaza Principal”, indicó García Zertuche.

El funcionario añadió que el evento contará con ambientación tradicional, narraciones escénicas, proyección al aire libre y reparto de palomitas, además de la instalación de los altares de muertos elaborados por instituciones educativas locales, que estarán listos para su exhibición este mismo jueves.

Asimismo, destacó que las celebraciones continuarán durante el fin de semana con la callejoneada del viernes a las 18:30 horas, el Festival de la Catrina, la Feria del Tamal y Pan de Pulque, y la participación de mujeres emprendedoras con venta de productos locales.

García Zertuche señaló que los panteones San Nicolás y San Ignacio también se encuentran siendo iluminados y decorados con motivos tradicionales, mientras que la Catrina monumental de 20 metros y el Catrín inspirado en el personaje Héctor de la película “Coco” se han convertido en los principales atractivos visuales del centro histórico.

“Este año la plaza luce espectacular, con la Catrina monumental como ícono y el Catrín con guitarra a su lado, en una escena que simboliza el amor y la tradición mexicana. Invitamos a las familias a venir, tomarse fotos y disfrutar de la fiesta que se extenderá durante una semana más”, concluyó.

Comentarios