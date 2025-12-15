Responsable de muerte por atropello llevará proceso en libertad

El trabajador del Ayuntamiento de Monclova acusado de homicidio culposo por arrollar a una persona en el municipio de Frontera, llevará su proceso en libertad.

La resolución se emitió durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Acusatorio, dentro de la causa penal 1287/2025.

Inicialmente, el imputado fue sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, el juez modificó dicha medida tras analizar las condiciones personales del acusado durante la audiencia.

Por ello, enfrentará el proceso en libertad, aunque bajo estrictas medidas de control impuestas por el juzgado. Entre las disposiciones se encuentra la colocación obligatoria de un brazalete electrónico de localización.

Asimismo, deberá permanecer en su domicilio ubicado en la colonia Occidental durante todo el tiempo que dure el proceso.

El juez concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria por parte de la Fiscalía.

El caso continuará su curso legal para definir la responsabilidad penal del imputado por la muerte de Paulo Auces Rodríguez y los daños al patrimonio municipal de Monclova.

Atropella a hombre en Frontera

Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un atropello el pasado 06 de diciembre en calles de la colonia Occidental, en el municipio de Frontera.

Estos hechos ocurrieron cuando el trabajador del Ayuntamiento de Monclova que se trasladaba a bordo de una unidad oficial, presuntamente arrolló a la víctima que se encontraba sobre la calle Emilio Carranza, en su cruce con Porfirio Díaz.

De acuerdo con las indagatorias, el presunto responsable no respetó la señal de alto, lo que provocó que arrollara al peatón.

La víctima fue identificada como Paulo Auces Rodríguez, conocido como el “Güero Auces”, quien perdió la vida sobre la vía pública por la gravedad de sus heridas.

Aparentemente, el hombre comenzó a consumir bebidas alcohólicas desde temprana hora del día, por lo que espero a que el encargado del ayuntamiento se retirara de las instalaciones para sustraer las llaves del vehículo municipal.

Posteriormente, salió a circular en la camioneta oficial, lo que derivó en el accidente fatal registrado en calles de la colonia Occidental.

Peritajes integrados a la investigación establecen que la unidad presentó daños materiales valuados en $43,500 pesos.

