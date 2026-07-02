Roberto Carlos plantea impulsar el fútbol profesional en Saltillo

Consideró que la afición merece contar con un equipo profesional capaz de recibir a clubes como Rayados, América, Chivas y otras escuadras de primer nivel

El exdefensor brasileño también reveló que ha sostenido conversaciones con el alcalde de Saltillo sobre el futuro del fútbol en la ciudad. Consideró que la afición merece contar con un equipo profesional capaz de recibir a clubes como Rayados, América, Chivas y otras escuadras de primer nivel, por lo que dejó entrever su interés en impulsar un proyecto que permita llevar al Saltillo Soccer al siguiente nivel y fortalecer el desarrollo del balompié profesional en la región.

Saltillo Soccer podría ser la base de un proyecto mayor

Actualmente, Saltillo cuenta con el Saltillo Soccer y éste podría ser el inicio para que por fin se tengan visitas importantes con grandes aficiones. De esta manera, Coahuila contaría ya con dos equipos profesionales.

Hay que recordar que años atrás se tenía el proyecto de un estadio de fútbol, en lo que ahora es el parque de las maravillas, sin embargo, después de ver la pasión y el gusto por el fútbol soccer, no es pronto que en Saltillo también se tenga equipo de primera división.