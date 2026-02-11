Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_4750_286ee8b74d
Coahuila

Ruta Estudiantil ahorra $2.5 millones de pesos al mes en Ramos

El programa gratuito de transporte en Ramos Arizpe genera un ahorro mensual de 2.5 mdp y ampliará su cobertura hacia Saltillo

  • 11
  • Febrero
    2026

Usuarios de la Ruta Estudiantil en Ramos Arizpe ahorran en conjunto alrededor de 2.5 millones de pesos al mes en gastos de transporte, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al destacar el impacto económico directo que este sistema ha tenido para estudiantes, trabajadores y familias.

El edil explicó que el ahorro se genera al eliminar el pago de pasajes en traslados cotidianos, principalmente hacia la
 las zonas universitarias e industriales, donde anteriormente era necesario abordar dos o más unidades, con un gasto promedio de 20 pesos por transporte y por persona. En el caso de familias completas, los costos podían superar los 200 o 300 pesos por semana, monto que hoy se evita gracias a la gratuidad del servicio.

Gutiérrez Merino adelantó que el beneficio se ampliará con la integración de rutas entre Ramos Arizpe y Saltillo, lo que permitirá a los usuarios trasladarse hasta la zona de Lomas de Lourdes sin costo, mediante la conjunción de la Ruta Estudiantil, la ruta municipal “Aquí Vamos Gratis” y las nuevas unidades anunciadas por el Gobierno del Estado.

IMG_0586.jpeg

Detalló que esta integración busca consolidar una sola ruta funcional y continua entre ambos municipios, facilitando la movilidad no solo de estudiantes, sino también de madres, padres de familia y trabajadores que diariamente se desplazan entre zonas industriales y áreas habitacionales.

Además del ahorro económico, el alcalde subrayó el beneficio en tiempos de traslado, al señalar que las unidades operan con frecuencias de aproximadamente 15 minutos, lo que permite reducir recorridos que antes tomaban hasta una hora, a trayectos de 30 minutos entre la zona industrial y la ciudad.

Finalmente, indicó que, aunque Ramos Arizpe tiene una población menor en comparación con Saltillo, el nivel de uso de la Ruta Estudiantil ha sido alto, lo que confirma su impacto en la economía familiar y en la movilidad cotidiana de la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_12_at_1_19_13_AM_25e1e9c300
Exigen 'limpieza' en la Fiscalía de la Región Centro de Coahuila
IMG_8236_e83848040d
Refuerza Coahuila vigilancia fronteriza con uso de drones
IMG_8229_1686256f2f
Preparan acto por 20 años de Pasta de Conchos con Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
ayuda_humanitaria_cuba_9ffda8de23
Arriban barcos mexicanos a Cuba con ayuda humanitaria
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×