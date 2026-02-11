Ruta Estudiantil ahorra $2.5 millones de pesos al mes en Ramos

Usuarios de la Ruta Estudiantil en Ramos Arizpe ahorran en conjunto alrededor de 2.5 millones de pesos al mes en gastos de transporte, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al destacar el impacto económico directo que este sistema ha tenido para estudiantes, trabajadores y familias.

El edil explicó que el ahorro se genera al eliminar el pago de pasajes en traslados cotidianos, principalmente hacia la

las zonas universitarias e industriales, donde anteriormente era necesario abordar dos o más unidades, con un gasto promedio de 20 pesos por transporte y por persona. En el caso de familias completas, los costos podían superar los 200 o 300 pesos por semana, monto que hoy se evita gracias a la gratuidad del servicio.

Gutiérrez Merino adelantó que el beneficio se ampliará con la integración de rutas entre Ramos Arizpe y Saltillo, lo que permitirá a los usuarios trasladarse hasta la zona de Lomas de Lourdes sin costo, mediante la conjunción de la Ruta Estudiantil, la ruta municipal “Aquí Vamos Gratis” y las nuevas unidades anunciadas por el Gobierno del Estado.

Detalló que esta integración busca consolidar una sola ruta funcional y continua entre ambos municipios, facilitando la movilidad no solo de estudiantes, sino también de madres, padres de familia y trabajadores que diariamente se desplazan entre zonas industriales y áreas habitacionales.

Además del ahorro económico, el alcalde subrayó el beneficio en tiempos de traslado, al señalar que las unidades operan con frecuencias de aproximadamente 15 minutos, lo que permite reducir recorridos que antes tomaban hasta una hora, a trayectos de 30 minutos entre la zona industrial y la ciudad.

Finalmente, indicó que, aunque Ramos Arizpe tiene una población menor en comparación con Saltillo, el nivel de uso de la Ruta Estudiantil ha sido alto, lo que confirma su impacto en la economía familiar y en la movilidad cotidiana de la región.

