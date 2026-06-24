La gran respuesta de la ciudadanía obligó a habilitar espacios adicionales dentro del festival, incluyendo la zona de conciertos, para recibir más gente

Inicio / Coahuila / Saltillo celebra con euforia la victoria de México

Miles de aficionados se congregaron este miércoles en el Biblioparque Norte para vivir la emoción del triunfo de la Selección Mexicana durante la tercera jornada del Mundial, en el marco del FUTFEST Saltillo 2026.

Familias completas, jóvenes y visitantes disfrutaron de la transmisión del encuentro en un ambiente seguro y festivo, acompañados por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quienes convivieron con los asistentes y compartieron la pasión por el fútbol.

La gran respuesta de la ciudadanía obligó a habilitar espacios adicionales dentro del festival, incluyendo la zona de conciertos, para que más personas pudieran seguir las acciones del partido.

También estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, e Ivonne Salinas Espinosa.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de áreas gastronómicas, activaciones interactivas, concursos y diversas actividades recreativas para toda la familia.

Tras el silbatazo final y la celebración por la victoria mexicana, la fiesta continuó con una función de lucha libre y promociones especiales en los juegos mecánicos.

El FUTFEST Saltillo 2026 mantiene una amplia oferta de entretenimiento con transmisiones deportivas, zonas de videojuegos, espacios fotográficos y dinámicas para los aficionados, consolidándose como uno de los principales puntos de reunión para seguir la participación de México y de las selecciones internacionales durante la justa mundialista.