Saltillo ilumina la Catedral de Santiago Apóstol

La Catedral de Santiago Apóstol, joya arquitectónica construida entre 1745 y 1897, brilló asi este lunes 29 de septiembre con su nueva iluminación, gracias al proyecto México Brilla impulsado por Iberdrola México.

El evento se realizó en la Plaza de Armas de Saltillo y fue acompañado por la interpretación de la soprano Alejandra López, quien emocionó al público con la pieza “Te quiero dijiste”, enmarcando el momento como un homenaje al invaluable patrimonio histórico de la ciudad.

Esta intervención forma parte de “México Brilla”, una iniciativa que busca preservar el patrimonio histórico mediante tecnología de vanguardia y eficiencia energética.

En la inauguración del encendido, el Mandatario estatal estuvo acompañado por autoridades municipales, la Diócesis de Saltillo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y representantes de Iberdrola México.

Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH en Coahuila, explicó que la obra se desarrolló bajo los lineamientos de la Carta de Taxco, documento que regula intervenciones en monumentos históricos.

Destacó que este tipo de proyectos ya tienen antecedentes exitosos, como en la Catedral de Oaxaca, y subrayó que la nueva tecnología permitirá reducir el consumo eléctrico y garantizar una vida útil de alrededor de 20 años para las luminarias.

Por su parte, el obispo Hilario González García resaltó el valor espiritual y comunitario de la Catedral. “El que se ilumine nos habla de valorar, de reflejar también nosotros la luz de Dios en medio de la oscuridad, de ser quienes faciliten la convivencia, el bien común y la justicia”, expresó.

Recordó que este recinto no solo es ícono de la ciudad, sino un símbolo de identidad cultural y religiosa que, junto con las fiestas del Santo Cristo de la Capilla, sigue siendo punto de encuentro y orgullo para los saltillenses.

