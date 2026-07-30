Saltillo investiga video grabado en áreas restringidas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Gobierno Municipal sostendrá un diálogo con el creador de contenido Lico Zertuche

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Gobierno Municipal sostendrá un diálogo con el creador de contenido Lico Zertuche, luego de la controversia generada por la presunta grabación con un dron al interior de áreas restringidas de la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo.

Revisarán si existió alguna falta administrativa

El edil señaló que las autoridades revisarán lo ocurrido para determinar si durante la realización del material audiovisual se incurrió en alguna falta administrativa, ya que ambos inmuebles forman parte del patrimonio histórico y cuentan con espacios cuyo acceso está regulado.

Municipio escuchará la versión del involucrado

Javier Díaz indicó que, antes de emitir una resolución, se buscará conocer la versión del involucrado y analizar los hechos conforme a la normativa vigente. Añadió que, una vez concluida la revisión, el Municipio definirá si procede alguna medida administrativa derivada del caso.