Coahuila

Saltillo obtuvo gran refuerzo en materia de seguridad

Gracias a estas medidas, Saltillo se mantiene como una de las ciudades más seguras del país, consolidando el compromiso de la administración estatal

  • 25
  • Noviembre
    2025

Miguel Ángel de la Garza, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana en Saltillo y la región sureste de Coahuila, destacó que la seguridad sigue siendo un eje prioritario del gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas. 

Según el funcionario, este enfoque ha permitido implementar estrategias efectivas que continúan generando resultados positivos en diferentes municipios de la entidad.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 5.53.35 PM.jpeg

El comisionado resaltó que Saltillo ha recibido un apoyo significativo por parte del gobierno estatal, lo que ha contribuido a fortalecer la tranquilidad tanto en la capital como en los municipios aledaños.

La coordinación entre autoridades locales y estatales ha sido clave para mantener operativos constantes, mejorar el equipamiento de las corporaciones y ejecutar acciones preventivas que favorecen la seguridad de la población.

Policía Saltillo

De la Garza agregó que el respaldo continuo del gobierno se refleja en la mejor preparación de los cuerpos de seguridad y en una respuesta más rápida ante cualquier situación.

Gracias a estas medidas, Saltillo se mantiene como una de las ciudades más seguras del país, consolidando el compromiso de la administración estatal con la protección de las familias coahuilenses.


Comentarios

