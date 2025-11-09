Cerrar X
Coahuila

Saltillo registra hasta 90% de reservaciones por el Buen Fin

Restaurantes y salones en Saltillo reportan alta ocupación por posadas y eventos corporativos, con expectativa de cerrar diciembre al 95%

  • 09
  • Noviembre
    2025

Con la llegada del Buen Fin y el inicio de la temporada decembrina, los restaurantes y salones de eventos en Saltillo reportan hasta un 90% de reservaciones para posadas y celebraciones empresariales, según informó Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El líder del sector señaló que el cierre de 2025 se perfila con alta actividad económica, impulsada por el movimiento comercial del Buen Fin y por la recuperación del ánimo corporativo tras un año de ajustes financieros.

“Viene un cierre de año interesante. A partir del Buen Fin empieza mucha actividad, porque la gente aprovecha para hacer compras y después acudir a algún restaurante. A partir de ese fin de semana, en algunos recintos ya inician las posadas, que es la época más alta para el gremio restaurantero”, explicó García.

De acuerdo con la Canirac, algunos negocios ya registran reservaciones desde enero y febrero, pues muchas empresas aseguraron con anticipación sus espacios para las fiestas de fin de año.

“Ahorita estamos entre un 85 y 90% de reservación en la mayoría de los lugares. Muchas empresas reservaron desde principios de año, y otras que no lo habían hecho están buscando espacios en las últimas semanas”, precisó.

El dirigente destacó que la derrama económica gastronómica durante esta temporada podría mantenerse en niveles similares a los del año pasado, alrededor de 180 millones de pesos, solo considerando el consumo en restaurantes y servicios de banquetes.

“El año pasado la derrama fue de 180 millones de pesos y esperamos cerrar con cifras parecidas. Ha sido un año complicado, pero las empresas quieren apapachar a su personal y mantener las celebraciones”, señaló.

García indicó que, ante el aumento de costos de insumos, los proveedores de servicios de catering han optado por mantener precios accesibles para no afectar a las compañías que organizan eventos corporativos.

“Hemos tratado de respetar los precios para que las empresas no sientan un golpe fuerte en los costos de los platillos o los servicios de banquete”, comentó.

Asimismo, detalló que algunas compañías están optando por alternativas distintas, como tarjetas de consumo con un valor aproximado de mil pesos, que pueden canjearse por alimentos en restaurantes o centros comerciales.

La Canirac Saltillo prevé que para mediados de diciembre se alcance el 95 por ciento de ocupación en restaurantes y recintos de eventos, consolidando a la capital coahuilense como uno de los destinos gastronómicos más activos del norte del país durante la temporada navideña.


