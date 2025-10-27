Saltillo se prepara para celebrar a San Judas Tadeo

En vísperas del tradicional festejo a San Judas Tadeo, la capital de Coahuila se prepara para una gran celebración que combina la fe y la convivencia popular.

En el templo dedicado al santo, ubicado entre las calles La Llave y Maclovio Herrera, se espera una jornada con actividades religiosas, música y verbena popular.

Mientras tanto, los comercios del centro de la ciudad reportan un notable incremento en la venta de artículos religiosos relacionados con el “santo de las causas difíciles”.

Veladoras, estampas, figuras, cuadros e incluso tazas con la imagen de San Judas Tadeo se han convertido en los productos más buscados por los fieles.

De acuerdo con los vendedores, la demanda ha crecido significativamente durante los últimos días, impulsada por la devoción de las personas que se preparan para agradecer o pedir favores al popular santo.

Algunos comerciantes aseguran que, desde hace una semana, las existencias comienzan a agotarse rápidamente.

Los propios vendedores mencionan que, dentro de las preferencias religiosas, San Judas Tadeo ocupa el tercer lugar entre los santos más venerados, después de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe.

Su figura se ha consolidado como símbolo de esperanza para quienes enfrentan momentos difíciles, motivo por el cual cada año más personas se suman a su celebración y a la compra de artículos que reflejan su fe y devoción.

