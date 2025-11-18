Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_18_at_6_52_45_PM_3464f597ef
Coahuila

Saltillo tendrá cierre vial por desfile de la Revolución

La medida iniciará desde las 5:00 horas y abarcará el sector comprendido entre Luis Echeverría y Francisco Coss, en ambos sentidos, además de sus intersecciones

  • 18
  • Noviembre
    2025

Con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que este jueves se llevará a cabo el cierre de un tramo del bulevar Venustiano Carranza para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo.

La medida iniciará desde las 5:00 horas y abarcará el sector comprendido entre el Periférico Luis Echeverría y el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos, además de sus intersecciones.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 6.52.45 PM (1).jpeg

Zulema Banda Alemán, Subdirectora de Tránsito, exhortó a la ciudadanía a prever sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Explicó que, para quienes circulan de sur a norte, opciones como las calles Hidalgo y Candela permitirán rodear la zona bloqueada; mientras que, en sentido norte a sur, las calles Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada estarán disponibles como alternativas de paso.

Las autoridades estiman que la vialidad sea reabierta alrededor del mediodía, una vez que concluyan las actividades del desfile. Banda Alemán reiteró el llamado a la población a salir con tiempo y atender las indicaciones de Tránsito para mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la conmemoración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

f45ad2a0_6f49_4da8_8dcb_d47d5b74d79b_79ade8cf62
Parque Cultural Reynosa inaugura exposición colectiva 'IN SITU'
77b5341f_d3a6_4acf_bd22_02acbe90c16d_ba14dc58c5
Reynosa aplicará cierres viales por desfile del 20 de noviembre
95d2b3e8_c609_467e_9a32_abc07999ddc2_cdd91ac33b
Feria del cohete en Arteaga peligra por falta de permisos
publicidad

Últimas Noticias

deportes_pedro_martinez_tigres_femenil_7d57cc68db
'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_46_26_PM_f8df818cfc
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×