Finalmente, Jiménez Salinas aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal representa un avance respecto al sexenio anterior

Inicio / Coahuila / Seguridad será clave para fortalecer el T-MEC: Manolo Jiménez

La seguridad se convirtió en un factor clave para fortalecer la relación comercial entre México y Estados Unidos y reducir la incertidumbre que rodea al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al reconocer que ambos temas forman parte de la negociación bilateral que mantienen ambos países.

Gobernador destaca la importancia del T-MEC para la inversión

El mandatario señaló que la permanencia del tratado brinda estabilidad; sin embargo, consideró que el mecanismo de revisiones anuales mantiene cautela entre los inversionistas y ha desacelerado la llegada de nuevos proyectos respecto al ritmo observado durante 2024.

“Sabemos que ya se definió, o sea ya se ratificó que no se mueve nada, pero esa revisión anual no deja tranquilo al sector privado”, afirmó.

Jiménez Salinas explicó que, pese a ese escenario, Coahuila continúa entre los estados con mayor dinamismo exportador del país gracias a la estabilidad laboral, el Estado de Derecho, la seguridad y la disponibilidad de mano de obra calificada.

“El tema de la incertidumbre por el T-MEC ha desacelerado la parte de la inversión a como venía estando en el 2024, pero nosotros en lo local hemos dado la mayor certeza posible”, expresó.

Seguridad, un elemento para fortalecer la relación bilateral

El gobernador sostuvo que el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad será determinante para mejorar la relación económica entre ambos países y generar mayor confianza para la inversión.

“Yo sé que el tema de seguridad… es parte de estas negociaciones económicas”, dijo.

Añadió que México debe atender los temas que preocupan a Estados Unidos para mejorar el entorno comercial.

“Hay temas que son muy evidentes, sumamente evidentes, que es importante cerrar capítulos para que eso impacte positivamente en la relación comercial y pueda venir una disminución en los aranceles y una mayor certeza en la parte económica”, señaló.

Coahuila mantiene crecimiento pese al entorno internacional

El mandatario destacó que, a pesar del entorno internacional, las empresas instaladas en Coahuila continúan creciendo y los proyectos que se han detenido obedecen principalmente a condiciones del mercado y no a problemas propios de la entidad.

Asimismo, sostuvo que la alianza económica entre México y Estados Unidos debe fortalecerse al considerar que beneficia a ambas naciones y es indispensable para mantener la competitividad de la región.

Finalmente, Jiménez Salinas aseguró que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal representa un avance respecto al sexenio anterior.