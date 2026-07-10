Tony Flores regresará al Congreso hasta septiembre

El legislador permanecerá separado de su cargo y se prevé que retome sus funciones hasta septiembre, una vez concluido el periodo de suspensión

El Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ) recibió el desistimiento presentado por el diputado Antonio Flores Guerra respecto al recurso que interpuso contra la decisión de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de suspenderle sus derechos legislativos y retirarle la curul, luego de acumular cuatro inasistencias consecutivas sin justificación.

Tribunal desecha la demanda tras desistimiento

Ante ello, el Pleno del TECZ determinó desechar la demanda, al considerar que ya no existía la voluntad procesal del promovente para continuar con el medio de impugnación. En consecuencia, el Tribunal no se pronunció sobre el fondo del acto reclamado.

El proyecto fue presentado por la ponencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Valencia Luévano, quien propuso desechar de plano el recurso al actualizarse una causal de improcedencia derivada del desistimiento expreso y ratificado por la parte actora.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, el desistimiento obedece a que Flores Guerra promovió un juicio de amparo en contra de la resolución emitida por la Junta de Gobierno del Congreso, mediante la cual se le impuso una suspensión de tres meses.

Con ello, el legislador permanecerá separado de su cargo y se prevé que retome sus funciones hasta septiembre, una vez concluido el periodo de suspensión aprobado por el Congreso del Estado.