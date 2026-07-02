Tras elección de 2026, INE alista comicios de 2027

La Junta Local del INE informó que el organismo ya se prepara para dar inicio a las actividades previas que marca el calendario electoral

Aunque aún falta más de un año para la próxima jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila comenzará en los próximos meses con los trabajos de planeación y organización del proceso comicial de 2027, en el que se renovarán los ayuntamientos de la entidad y las diputaciones federales.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila - 02 de julio

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que el organismo ya se prepara para dar inicio a las actividades previas que marca el calendario electoral, con el propósito de garantizar que el proceso se desarrolle de manera ordenada, transparente y con certeza para la ciudadanía.

Como parte de las primeras acciones, explicó que se llevará a cabo la designación de tres consejeros electorales que se incorporarán al Consejo Local del INE, órgano responsable de dar seguimiento a las diferentes etapas del proceso electoral en la entidad y de supervisar el cumplimiento de la normatividad.

El funcionario señaló que, conforme avancen los plazos establecidos por la autoridad electoral, se pondrán en marcha las distintas actividades relacionadas con la integración de los órganos electorales, la actualización de la organización territorial, la logística de la elección y la preparación de la jornada de votación.

Castillo Morales recordó que en los comicios de 2027 los ciudadanos coahuilenses acudirán a las urnas para elegir a los integrantes de los 38 ayuntamientos del estado, además de renovar las diputaciones federales que representan a Coahuila en la Cámara de Diputados.

Finalmente, expresó su confianza en que la participación ciudadana vuelva a ser favorable, al considerar que en los procesos recientes se ha observado una respuesta positiva del electorado. En ese sentido, hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente cuando llegue el momento de emitir su voto.