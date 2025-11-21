Tromba deja 35% de afectaciones en el municipio de Zaragoza

La comunidad de Zaragoza registró una tromba con vientos superiores a noventa kilómetros por hora que dañó gravemente viviendas, infraestructura pública y un gimnasio, sin reportarse personas lesionadas.

El municipio, perteneciente a la región de los Cinco Manantiales en el norte de la entidad, se ubica a unos 63 kilometros de Piedras Negras y 390 de Saltillo sufrió daños de consideración y temen las autoridades locales que se presenten más situaciones climáticas como esta.

El fenómeno se se registró durante la tarde noche de este jueves y sorprendió a los habitantes de esta población.

Autoridades locales confirmaron que al menos treinta y cinco por ciento de la población resultó afectada, principalmente por daños en ventanales, techos desprendidos y estructuras colapsadas.

La caída de árboles y postes interrumpió temporalmente el suministro eléctrico en distintos sectores, mientras brigadas de Protección Civil trabajaron para despejar calles obstruidas por los escombros.

Según reportes el granizo alcanzó dimensiones considerables y golpeó violentamente automóviles, negocios pequeños y áreas recreativas, ocasionando pérdidas materiales aún no cuantificadas.

El gimnasio municipal sufrió severos daños debido a los fuertes vientos, lo que obligó a cerrar instalaciones deportivas y suspender diversas actividades sociales programadas para esta semana.

El Hospital General de la Zona atendió algunos casos menores relacionados con golpes y crisis nerviosas, aunque finalmente no se reportaron pacientes con lesiones graves provocadas por la tormenta.

Protección Civil mantiene recorridos preventivos para determinar qué tipo de apoyo será otorgado a familias cuyos hogares sufrieron afectaciones estructurales importantes tras el paso del fenómeno meteorológico.

Evaluación de daños y pronóstico

Las autoridades locales informaron que continúan evaluando daños para estructurar un reporte integral que será enviado a instancias estatales con el objetivo de gestionar recursos destinados a la reconstrucción.

De acuerdo al servicio meteorológico en Nacional las probabilidades de nuevas precipitaciones para esta noche permanecen en sesenta por ciento, lo que mantiene en alerta a pobladores y corporaciones de emergencia.

La presencia de nubes de desarrollo rápido sobre la franja fronteriza incrementa el riesgo de tormentas fuertes, particularmente en áreas cercanas a Piedras Negras y comunidades vecinas de Zaragoza.

Este evento meteorológico reforzó la advertencia sobre la recurrencia de trombas severas durante esta temporada, un periodo donde suelen registrarse cambios bruscos en rachas y actividad atmosférica.

Habitantes expresaron preocupación ante la posibilidad de nuevas tormentas, pues aún trabajan en retirar vidrios rotos, arreglar techos dañados y proteger pertenencias vulnerables a futuras lluvias intensas.

La región de los Cinco Manantiales ha enfrentado en semanas recientes variaciones climáticas considerables, situación que obliga a reforzar protocolos comunitarios orientados a minimizar riesgos en cada emergencia ambiental.

La comunidad espera que los apoyos estatales y municipales lleguen oportunamente para iniciar procesos de rehabilitación, particularmente en viviendas dañadas y en la infraestructura pública afectada por la tromba.

