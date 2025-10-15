Zulmma Guerrero celebra reactivación carbonífera gracias a CFE

La diputada Zulmma Guerrero, de Unidad Democrática de Coahuila, consideró como una buena noticia la reciente asignación de toneladas de carbón a pequeños y medianos productores de la región.

Destacó que las uniones carboneras están satisfechas con el reparto realizado por el Gobierno del Estado y confió en que esto se traduzca en una derrama económica visible para las familias que dependen de esta actividad.

Guerrero señaló que el principal reto será garantizar que los beneficios lleguen realmente a los trabajadores y no se queden solo en algunos sectores.

Recordó que la seguridad en las minas debe ser una prioridad, sobre todo tras tragedias como la de “El Pinabete”, que marcaron profundamente a la región.

Dijo que es fundamental que las autoridades mantengan una vigilancia constante para evitar nuevos accidentes y proteger la vida de quienes laboran en los centros de extracción.

Contrario a lo anterior, el diputado Antonio Flores, en tribuna del Congreso del estado, cuestionó la forma en que la Comisión Federal de Electricidad designó los contratos a productores este 2025.

En esta ocasión, la molestia del legislador se deriva de que la familia Flores, en comparación con años anteriores, no se benefició de la reciente licitación.

