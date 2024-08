Para esta temporada de verano, una sabrosa ensalada Waldorf

La ensalada Waldorf es una preparación clásica de la gastronomía americana, en especial de Nueva York. Su lugar de origen es el famoso Hotel Waldorf, en 1893, precursor del Hotel Waldorf-Astoria, que abrió en 1911.

Oscar Tschirky, empleado del hotel, se adjudicó la creación del famoso platillo, así como de los huevos Benedict. En 1896, la ensalada Waldorf apareció en el libro de cocina The Cook Book by Oscar para the Waldorf.

La ensalada es una preparación que mezcla frutas, con yogur, apio, mayonesa y pasas. Es un acompañamiento refrescante y muy sabroso, ideal para disfrutar en verano. (Con información de kiwilimon)

Ingredientes

*5 manzanas rojas, cortada en cubos

*200 gramos de apio, cortado en medias lunas

*150 gramos de pasas

*10 hojas de lechuga, francesa o escarola

*100 gramos de nuez, troceada

*300 mililitros de yogur natural

*20 gramos de mayonesa

*15 gramos de sal

*2 pizcas de pimienta molida

Preparación

Mezcla la manzana, apio, nuez, pasas y lechuga en una ensaladera. En un recipiente mezcla la mayonesa y el yoghurt, sazona. Con esta preparación adereza la ensalada. Mezcla bien y sirve.

