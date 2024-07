Tinto, blanco o rosado, ¿cuál es tu favorito?

La llamada cultura del vino está en fase de crecimiento. Pero esto no es nuevo. Según la Fundación para la Cultura del Vino, ya a finales de los ochenta se empezó a detectar una progresiva apreciación generalizada de esta bebida.

Los tetrabriks pasaron a la historia, aunque todavía algunos persisten en los supermercados, y las botellas de cristal, llenas de exquisitos vinos, llenan los estantes de tiendas y bodegas.

“Aumenta el consumo de vinos de calidad”, dice el enólogo Emilio Castro, miembro de la Fundación para la Cultura del Vino en España.

El vino siempre se ha asociado con la cocina. Por eso, en los restaurantes de comida selecta y de delicatessen, la carta de vinos es ya casi más larga que la de los platos. Un síntoma más de que el cliente se ha especializado y tiende a seleccionar el vino que quiere para acompañar sus alimentos. (Con información de Agencias)



Mitos del vino

Son muchos los mitos que corren alrededor del vino. A menudo, son creencias que se trasmiten de boca en boca, aunque suelen ser falsas. “¿Los tintos son mejores que los blancos? Depende, el color no confiere la calidad”, asegura Castro.

“Los tintos, cuanto más viejos mejor”, dicen por ahí, sin embargo, el experto cree que también se relaciona en la mayoría de los casos con la calidad del vino, es decir, de su proceso de formación al inicio.

Los tintos, para la carne, y los blancos para el pescado. “No siempre es así”, sugiere Castro. Según el enólogo, hay vinos para todo y eso debe determinarse por su calidad y no por su color.



INSTRUCCIONES PARA CATAR

*En primer lugar, debes fijarte en el aspecto. El vino debe presentarse sin partículas en suspensión. Sin embargo, no hay que confundirlo con el poso que pasa del fondo de la botella al fondo de la copa. No son más que colorantes o cristales de potasa propios de un vino no manipulado.

*La fluidez conforma el segundo estadio de una cata. Viene determinada por la movilidad del vino en la copa. Hay que observar la lágrima del vino en la pared del cristal. Eso determina la cantidad de alcohol y azúcares del líquido.

*La efervescencia nos dice cuál es la cantidad de gas carbónico que contiene el vino. Un espumoso tradicional, presenta burbujas finas, de lenta ascensión, un cordón largo (cadena de burbujas), y una corona persistente (burbujas alrededor de la copa).

*Fases olfativa y gustativa. El examen del aroma del vino tiene que hacerse tres veces: A copa parada, a copa movida y con la copa vacía. Podemos hablar de aromas primarios, procedentes de la uva; aromas secundarios, procedentes de la fermentación; y aromas terciarios, procedentes de la crianza en madera y botella.

*La fase de degustación, muestra sensaciones percibidas por las papilas gustativas de la lengua (dulce, ácido, salado, amargo); táctiles, que hacen referencia a la estructura y a la textura del vino; y térmicas, que indican la temperatura a la que se está bebiendo el vino.



Sabías que…

Una vez el vino está en la boca, si seca las encías, significa que los taninos, sustancias que determinan la astringencia del vino, provienen de la uva. En cambio, si seca el paladar, provienen de la barrica. Se trata de un factor más que decisivo para determinar si el vino es de crianza o no.

