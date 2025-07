A pilotos de Nascar México Series les agrada venir a Monterrey

Ha comenzado la cuenta regresiva para la carrera de la Nascar México Series 2025 que se celebrará este fin de semana en el Autódromo Monterrey.

Y los jóvenes talentos de la escudería HO Speed Racing se declaran listos para encarar uno de los retos más exigentes de la temporada.

El piloto Mateo Girón, al volante de la Truck número cinco Prime Sports - 3M - Glacier Water, y actual líder del campeonato, buscará repetir la hazaña del año pasado, cuando consiguió la pole position y la victoria en esta pista.

“Monterrey es una pista muy especial para mí. El año pasado logré la pole y la victoria, y eso me llena de motivación para repetir la hazaña. Es uno de los trazados más demandantes del calendario, pero me siento preparado física y mentalmente para afrontarlo. Hemos trabajado muchísimo en la camioneta y el equipo está más unido que nunca. Queremos esa quinta victoria que nos ayude a seguir ampliando la ventaja en el campeonato. Vamos con todo, enfocados en dar lo mejor de nosotros y seguir consolidando el gran año que estamos construyendo”, prometió Mateo.

La piloto Alexandra Mohnhaupt de la Truck 95 se encuentra lista para luchar por el liderato de novatos, ya que se encuentra a un solo punto del líder y después de ser Top 4 en Aguascalientes y Top 7 en Querétaro, llega a enfrentar cualquier reto y subir al podio.

“Estoy lista para darlo todo en Monterrey. El calor y la humedad serán un gran reto, pero me he estado preparando intensamente en mi condición física, mantener buena hidratación y en lo mental, para llegar al 100 por ciento. Vengo de dos carreras muy positivas que me han dado confianza y seguridad con la camioneta. Ya estamos muy cerca del liderato en la tabla de novatos, así que el objetivo es claro, tener una carrera inteligente, constante y sumar puntos valiosos”, afirmó Alexandra.

Jan Luka Worthmann, piloto de la Truck 25, se enfrentará a su primer contacto con esta pista, así que se encuentra concentrado en el análisis del trazado y en prepararse físicamente para el calor extremo que caracteriza esta sede y escalar posiciones en el campeonato.

“Monterrey será todo un desafío para mí, ya que es una pista nueva. Estoy estudiando todo lo posible: videos, datos, referencias de otros pilotos. Sé que es un trazado complicado, con curvas rápidas y cambios de ritmo, y que el calor y la humedad también serán un factor importante. Por eso me estoy enfocando mucho en la preparación física. Estoy motivado, con muchas ganas de dar un paso al frente, hacer un gran papel y empezar a escalar en el campeonato. Con trabajo y estrategia, estoy seguro de que podremos tener una gran actuación”, puntualizó Jan Luka.

