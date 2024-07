Aclara club Tigres polémica sobre Robert Dante Siboldi

El Club Tigres aclaró toda posible polémica que surgió esata tarde, después del escrito difundido por su ex DT Robert Dante Siboldi, en el que contó su verdad sobre los hechos que lo dejaron fuera de la institución.

Fue a través de un comunicado de una cuartilla, en el que el Club informó a su afición y a la opinión públics, que "El día 4 de junio del año en curso, el Club Tigres informó que no renovaría el contrato de Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico. El motivo fue debido a pérdida de confianza".

Así mismo, se informó que el charrúa buscó una indemnización económica que no iba de acuerdo a lo estipulado en contrato y leyes, "En días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el ex director técnico buscó ante Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que no le correspondía. Así mismo solicitó una disculpa pública por parte del Club, la cual también carecía de sustento.

El comunicado también aclara que ningún directivo mencionado por el charrúa, filtró información ante medios de comunicación, ya que "El club Tigres NO comenta en rumores ni litiga públicamente".

El estratega charrúa ya no fue renovado por el club, desatando una serie de polémicas que a dos meses ello, siguen en entorno futbolístico, lo cual ha sido un común denominador en Siboldi cada que sale de un equipo, ya que así sucedió en Santos, Veracruz y Cruz Azul.





Comentarios