El extremo llegaría como agente libre y, de concretarse el anuncio oficial, compartirá por primera vez equipo con su hermano Diego en la Liga MX

Inicio / Deportes / Acuerda Tigres fichaje de Mauro Lainez para el Apertura 2026

Tigres alcanzó un acuerdo para incorporar a Mauro Lainez como su segundo refuerzo rumbo al Torneo Apertura 2026, en una operación que únicamente espera el anuncio oficial por parte del club para hacerse efectiva.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el extremo mexicano firmará un contrato por los próximos dos años y llegará como agente libre, luego de concluir su etapa con la extinta franquicia de Mazatlán.

La negociación se produce mientras continúan las versiones sobre una posible salida del delantero Ángel Correa con destino al futbol argentino, escenario que ha llevado a la directiva felina a reforzar sus opciones ofensivas para el semestre.

🚨✅ Mauro Lainez es nuevo jugador de Tigres. Llega como agente libre para competirle la posición a Marco Farfán.



El hermano de Diego Lainez tiene 30 años y firma contrato por los próximos dos años.



Me dejó sin palabras esta contratación la verdad… pic.twitter.com/oBkKKECGD6 — TF (@tigresfootball_) July 23, 2026

Compartirá vestidor con Diego Lainez

Además de fortalecer las bandas del conjunto dirigido por Guido Pizarro, la llegada de Mauro Lainez marcaría un hecho inédito en la carrera de ambos hermanos, ya que será la primera ocasión en que compartan vestidor en un equipo de Primera División.

Aunque los dos han desarrollado su trayectoria en el futbol profesional mexicano, sus caminos habían seguido rutas distintas. Diego Lainez debutó con América, posteriormente emigró al futbol europeo y más tarde se incorporó a Tigres, mientras que Mauro construyó su carrera en diferentes clubes de la Liga MX.

Solo falta el anuncio oficial

Una vez que Tigres haga oficial la incorporación, Mauro Lainez deberá cumplir con los exámenes médicos y físicos antes de integrarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Guido Pizarro.

La intención del cuerpo técnico será acelerar su proceso de adaptación para que pueda convertirse en una opción disponible para los siguientes compromisos del equipo durante el Apertura 2026.

El conjunto universitario disputará su próximo encuentro este sábado, cuando reciba al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, en un partido programado para las 21:00 horas.