¡Ajúa!, Patricio O´Ward, conduce un automóvil en F1

Maneja este vehículo con la escudería McLaren, en Abu Dabi

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- Pato O´Ward, piloto regiomontano, finalmente hizo realidad ayer martes lo que ha buscado toda su carrera: conducir un monoplaza de Fórmula Uno (F1).

McLaren le dio la oportunidad al volante de IndyCar de participar en las pruebas de jóvenes promesas en el Circuito Yas Marina.

La prueba fue la recompensa del director de McLaren Zak Brown para O´Ward, quien ganó su primera carrera en IndyCar esta temporada. Brown señaló antes del Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno 2021 que la prueba sólo haría que el piloto mexicano quisiera más... y no se equivocó. Después de conducir el monoplaza, O´Ward dijo que "desafía las leyes de la física".

"No tengo palabras para describirlo", dijo el piloto. "La experiencia y la oportunidad son raras, una vez en la vida. ¡Wow! Estas máquinas son ridículas. Esperaba algo loco y demencial y esto fue una locura multiplicada por 10".

El piloto de la Sultana del Norte ha buscado desesperadamente convertirse en piloto de la F1, pero su empeño se vio frenado en 2019 cuando Red Bull le descartó de su programa después de seis meses. Red Bull quería que O´Ward ascendiera por la pirámide de la F1: compitió en la Fórmula 2 y en la categoría de Súper Fórmula de Japón.

Sufrió un revés para sacar la súper licencia necesaria para ingresar al máximo campeonato, cuando la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) redujo los puntos que ganó tras ganar el Indy Lights Championship en 2018 debido a los pocos monoplazas que participaron esa temporada. Red Bull lo dejó ir y rápidamente Brown se lo llevó para competir con Arrow McLaren SP en IndyCar.

Ha pasado dos temporadas completas en la IndyCar y este año ganó un par de carreras, y peleó por el Campeonato hasta el final. Terminó tercero en la clasificación.

El premio que recibió O´Ward por su actuación fue su tan esperada prueba con McLaren. Completó 92 vueltas en el circuito Yas Marina. Estuvo en la pista con otros jóvenes pilotos, incluyendo al estadounidense de 20 años de edad, Logan Sargeant, quien se probó con Williams.

"Nos ha impresionado la velocidad de ´Pato´, su actitud y lo rápido que aprende", dijo Andrea Stella, director ejecutivo de carrera de McLaren.

"Estuvo muy rápido, es excepcionalmente talentoso. La Fórmula Uno es un mundo distinto con el nivel de tecnología, entonces no me interesa tanto saber si puede conducir un auto de Fórmula Uno rápido, no tengo ninguna duda al respecto", dijo Brown. "Pero cómo recibe la información y la simulación que necesitas durante una carrera y la clasificación".

O´Ward lo quiere volver a hacer. "Le dije a Zak, me vas a seguir malcriando y te seguiré molestando después de la prueba y no demostré lo contrario", señaló. No quería que terminara el martes, ayer.