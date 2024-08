Alejandra Valencia denuncia que la CONADE le bajó su beca

La arquera mexicana Alejandra Valencia, quien recientemente se despidió de París 2024 con su segunda medalla olímpica, informó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le bajó su beca deportiva.

Valencia, una de las figuras más destacadas del tiro con arco en México, participó en sus cuartos Juegos Olímpicos, logrando una histórica medalla de bronce en la prueba por equipos femenil, junto a Ana Vázquez y Ángela Ruiz. Esta presea marcó la primera medalla olímpica en conjunto para el tiro con arco mexicano. Sin embargo, su actuación individual terminó en los cuartos de final, quedando eliminada en esa fase.

Pese a sus logros, que incluyen un bronce en Tokyo 2020 y un cuarto lugar en Río 2016, la arquera expresó su sorpresa y descontento tras enterarse del retiro de su beca deportiva.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica", escribió Valencia en su cuenta de X, manifestando su frustración ante la decisión.

Hasta el momento, la CONADE no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto, lo que ha generado preocupación entre la comunidad deportiva y los seguidores de la arquera, quienes ven en esta medida una falta de reconocimiento a los esfuerzos y logros en la arena internacional.

No pues muchas gracias 🥲