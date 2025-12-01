Amandine Miquel, nueva entrenadora de Rayadas de Monterrey

Rayadas ya tiene nuevo timonel.

Este lunes el Club de Futbol Monterrey hizo oficial la llegada de Amandine Miquel para ser la nueva entrenadora.

La estratega francesa de 41 años ocupará el puesto que dejó Amelia Valverde a mitad de temporada y que fue ocupado de manera interina por Leonardo Álvarez.

Fue mediante las redes sociales del club que se hizo oficial la contratación de Miquel como su nueva estratega.

“Luego de un exitoso paso por Francia e Inglaterra, llegas para aportar tu experiencia, visión y pasión por el futbol A escribir un capítulo en la historia de las Rayadas. Bienvenue à Monterrey”, escribió el equipo en sus redes sociales para dar la bienvenida a su nueva entrenadora.

¡Bienvenida a las Rayadas, Amandine Miquel! 🇫🇷🙌🏼



Luego de un exitoso paso por Francia e Inglaterra, llegas para aportar tu experiencia, visión y pasión por el futbol. 🇫🇮✨



A escribir un capítulo en la historia de la Rayadas. Bienvenue à Monterrey ! 💙🤍#ArribaElMonterrey pic.twitter.com/UO08Pfwei6 — Rayadas (@Rayadas) December 2, 2025

Miquel aterrizará en tierras regias con experiencia en el futbol francés tras haber dirigido al Bergerac Périgord, Chamois Niortais y Stade de Reims. Su último club fue el Leicester City de Inglaterra, en el cual dirigió 27 partidos, con un saldo de 7 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

La entrenadora gala llegará este martes a Monterrey y será presentada de manera oficial en el "Gigante de Acero" para después conocer a su equipo y comenzar los entrenamientos de pretemporada.

Comentarios