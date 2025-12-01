Cerrar X
deportes_rayadas_amandine_miquel_d9e2144609
Deportes

Amandine Miquel, nueva entrenadora de Rayadas de Monterrey

La estratega francesa llega tras dirigir en Francia e Inglaterra y será presentada oficialmente este martes en el 'Gigante de Acero'

  • 01
  • Diciembre
    2025

Rayadas ya tiene nuevo timonel.

Este lunes el Club de Futbol Monterrey hizo oficial la llegada de Amandine Miquel para ser la nueva entrenadora.

La estratega francesa de 41 años ocupará el puesto que dejó Amelia Valverde a mitad de temporada y que fue ocupado de manera interina por Leonardo Álvarez.

Fue mediante las redes sociales del club que se hizo oficial la contratación de Miquel como su nueva estratega.

“Luego de un exitoso paso por Francia e Inglaterra, llegas para aportar tu experiencia, visión y pasión por el futbol A escribir un capítulo en la historia de las Rayadas. Bienvenue à Monterrey”, escribió el equipo en sus redes sociales para dar la bienvenida a su nueva entrenadora.

Miquel aterrizará en tierras regias con experiencia en el futbol francés tras haber dirigido al Bergerac Périgord, Chamois Niortais y Stade de Reims. Su último club fue el Leicester City de Inglaterra, en el cual dirigió 27 partidos, con un saldo de 7 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

La entrenadora gala llegará este martes a Monterrey y será presentada de manera oficial en el "Gigante de Acero" para después conocer a su equipo y comenzar los entrenamientos de pretemporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_26_at_9_25_12_PM_a21907520f
¡Por siempre Suazo! Rayados rinde homenaje al 'Chupete'
c5eb5883_6cfa_44ec_aa5b_132cffafa2ff_17b1e7a1f1
Nadador de Nuevo Laredo va al Mundial tras ganar en Cuba
osmar_olvera_atleta_8d4faefe87
Osmar Olvera, nominado al Atleta del Año por World Aquatics
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_02_T133238_306_6df07a4df8
Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre
rtvnoticiasmorelos_2025_04_10_T114327_710_741x486_cc660c54cb
Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd
dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×