Arquero de Tottenham juega una hora con el tobillo fracturado

El arquero de Tottenham, Guglielmo Vicario, reveló que jugó durante una hora contra el Manchester City con un tobillo derecho fracturado que posteriormente requirió cirugía.

Vicario se lució con varias de atajadas y logró mantener su portería a cero en la impresionante victoria 4-0 de Tottenham al visitar el Estadio Etihad el sábado, a pesar de necesitar tratamiento en su tobillo durante el primer tiempo. Jugó todo el partido.

Tottenham confirmó que Vicario, de 28 años, fue operado el lunes.

We can confirm that Guglielmo Vicario has today undergone surgery for a fracture of his right ankle.



Guglielmo will be assessed by our medical staff to determine when he can return to training.



We're all behind you, Vic 🤍 pic.twitter.com/FURltXcb3N