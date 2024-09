Arranca la Liga Intrauniversitaria de futbol americano

Hoy miércoles, todos los reflectores del futbol americano de la UANL apuntarán al Estadio Gaspar Mass a las 14:30 horas, dentro de la Liga Intrauniversitaria.

A esa hora, los Tricampeones Águilas de la Preparatoria 9 abrirán la temporada midiéndose a las Panteras de la Preparatoria 22.

Ambas escuadras están marcadas como las favoritas para obtener el título en este semestre del año.

La Prepa 9 buscará un hecho inédito: hilvanar su cuarto título al hilo.

Con un roster poderoso, las Águilas, que comanda el coach Alberto ‘Termi’ García, luce con el empaque para poder lograr la hazaña del Tetracampeonato.

Pero las Panteras, que dirige Julio Peña, son quizás su rival más fuerte, por lo que hoy se pronostica un duelo de poder a poder.

En otro duelo interesante de la Jornada 2, las Águilas de Ciencias Políticas chocarán el próximo sábado ante los Pegasos de la Facultad de Arquitectura.

Entérate

Así se jugará la Jornada 2 de la Temporada 2024 de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Hoy

Preparatoria Pablo Livas Vs. Preparatoira Álvaro Obregón

Mulos de Ciencias Químicas Vs. Lechuzas de Leyes

Fisico-Matemáticas Vs. Castores de Civil

