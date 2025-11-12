Arte, valor y juventud en la corrida de la ‘Lorenzo Garza’

El arte, valor y la juventud se conjugarán el próximo domingo en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza cuando en punto de las 16:30 horas hagan el paseíllo tres toreros de distintas generaciones pero unidos por un mismo fin, conquistar el triunfo ante el público regiomontano a través de sus personalísimas concepciones del arte del toreo, como el del queretano Octavio García “El Payo”, que como los buenos vinos, entre más pasa el tiempo, más empaque de torero caro posee en los trazos de sus avíos de torear, con él, lo acompaña el poderío y carisma del peruano universal, el valientísimo Andrés Roca Rey quienes partirán plaza junto con la frescura y entrega sin límites del joven diestro lagunero Arturo Gilio, quienes lidiarán un encierro con el hierro de la ganadería michoacana de El Junco, propiedad de don Humberto Armenta González y don Andrés Alanís Peña.

Octavio García “El Payo” es, sin duda, uno de los toreros más finos que ha dado México en las últimas décadas. Forjado en la dureza de las plazas españolas y curtido en los principales cosos del país, “El Payo” ha conquistado al público por su elegancia y temple, por esa forma tan suya de interpretar el toreo con cadencia y pureza. Su paso por las ferias de Aguascalientes, Guadalajara y León le ha granjeado triunfos memorables, como aquellas dos orejas en la Plaza México que confirmaron su sitio entre las figuras nacionales. Su toreo es de seda y corazón, donde la inteligencia y la técnica se funden con la emoción y el arte.

Por su parte, Andrés Roca Rey representa la figura latinoamericana del toreo actual. Desde su irrupción fulgurante en España, el limeño se ha convertido en un auténtico ídolo de masas. Su valor sereno, su sitio privilegiado y su capacidad para someter a los toros con una templanza sobrehumana lo han llevado a triunfar en plazas tan exigentes como Madrid, Sevilla o Bilbao. En México, Roca Rey ha dejado huellas imborrables, especialmente en Monterrey, donde el público regio ha sabido reconocerle su entrega sin reservas y su poderío en el ruedo. Es un torero que conjuga juventud con una madurez artística poco común y, hoy por hoy, es el inamovible dueño de un sitio en la historia moderna de la tauromaquia mundial.

Completando el cartel se encuentra el arrojado y valiente diestro lagunero Arturo Gilio, una de las más firmes promesas del toreo mexicano. El nacido en Torreón ha sabido abrirse paso con base en una preparación constante y una actitud sin miedo. Su concepto es moderno, profundo y técnico, pero sobre todo lleno de sinceridad. Gilio ha dejado constancia de su crecimiento en plazas como San Luis, Aguascalientes y León, donde su valor y oficio lo han colocado como el torero de la nueva generación con mayor proyección.

Para ellos, Espectáculos Monterrey ha seleccionado un fino y bien presentado encierro de la ganadería michoacana de El Junco, que aportará la materia prima en sus ejemplares que se espera ofrezcan un gran juego para que el público regiomontano pueda disfrutar este domingo una gran tarde de toros.

Los boletos para esta sensacional corrida se pueden adquirir a través de la plataforma 24/7 de SuperBoletos y en las taquillas de la plaza.

